Κοινωνία

Ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη στον ΑΝΤ1 για τα εγκλήματα με θύματα νεαρές γυναίκες (βίντεο)

Η Μυρτώ της Πάρου, η Ελένη της Ρόδου, η Καρολάιν των Γλυκών Νερών και τελευταία η Γαρυφαλλιά της Φολεγάνδρου.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Εννέα χρόνια από την κακοποίηση και την απόπειρα δολοφονίας της Μυρτούς στη Πάρο, δυόμιση χρόνια από τη φρικτή δολοφονια της Ελένης στη Ροδο, δύο μήνες από το έγκλημα με θύμα την Καρολάιν στα Γλυκά Νερά και λίγες μέρες από τη βασανιστική δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο. Γονείς-“ερείπια” που παλεύουν πλέον για τα παιδιά όλου του κόσμου.

«Για αυτά τα ειδεχθή εγκλήματα να μην είναι το σύστημα σωφρονιστικό αλλά τιμωρητικό. Αυτά τα άτομα που διαπράττουν τέτοια ειδεχθή εγκλήματα και βιασμούς θα πρέπει να τιμωρούνται. Δεν πρόκειται να σωφρονιστούν με τίποτα. Θα βγούνε και θα ξανακάνουν τα ίδια και ίσως και χειρότερα. Να εκτίουν το σύνολο της ποινής τους. Τα ισόβια να είναι ισόβια», λέει ο Γιάννης Τοπαλούδης.

Οι γονείς της Ελένης έχουν βάλει τα τελευταία χρόνια σκοπό της ζωής του να ασκούν πιέσεις ώστε οι ποινές αυτών των εγκλημάτων να είναι από την πρώτη στιγμή όσο πιο σκληρές γίνεται, χωρίς να αφήνουν “παράθυρα” στον νόμο.

«Αυτοί οι δράστες, αυτοί οι εγκληματίες, αυτοί οι κτηνάνθρωποι προσπαθούν, αφού διαπράξουν αυτά τα ειδεχθή εγκλήματα και τους βιασμούς, να ισχυριστούν διάφορα τερτίπια για να έχουν ελαφρυντικά που προβλέπει ο νόμος. Είτε αυτά είναι ψυχιατρικής φύσεως είτε οτιδήποτε άλλο», υπογραμμίζει ο πατέρας της αδικοχαμένης Ελένης Τοπαλούδη.

Σημειώνει πως «Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι γονείς και να προσφέρουμε στα παιδιά αγάπη και όχι χρήματα. Να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Βροντοφωνάζαμε “καμία άλλη Ελένη”, αλλά δυστυχώς βλέπουμε όλο και πιο συχνά να υπάρχουν και άλλες Ελένες. Είτε αυτή λέγεται Καρολάιν είτε Γαρυφαλλιά. Πάρτε άμεσα μέτρα. Τόσο περισσότερες ζωές θα γλυτώσουν. Δυστυχώς βλέπουμε να γίνονται τα ίδια με την Ελένη μας και δεν ξέρω αν θα γίνουν και χειρότερα.»

Η μοναδική που επέζησε από τα χέρια του δολοφόνου της είναι η Μυρτώ, με μόνιμη αναπηρία, χωρίς να μπορεί να περπατήσει και να μιλήσει.

Το ζήτημα της αυστηροποίησης των ποινών και για συγκεκριμένες κατηγορίες ειδεχθών εγκλημάτων βρίσκεται στην ατζέντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

