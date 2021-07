Κοινωνία

Βιασμός ανηλίκων σε spa: Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του κατηγορούμενου

Μία 17χρονη και μία 18χρονη κατήγγειλαν τη δράση του 47χρονου, o οποίος τις "παγίδευε" μέσω αγγελιών για μοντέλα, τις κλείδωνε στα δωμάτια και τις βίαζε

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΕΛΑΣ τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες του 47χρονου, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και παράνομη κατακράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης μέσω αγγελιών για το κατάστημα spa, στο κέντρο της Αθήνας, που είναι στο όνομα της συζύγου είχε καταχωρήσει αγγελία μέσα από την οποία αναζητούσε υποψήφια μοντέλα με στόχο να τα προωθήσει στο χώρο της μόδας, αλλά οι προθέσεις του ήταν άλλες.

Μετά την καταγγελία δύο κοριτσιώ, 17 και 18 ετών ότι έπεσαν θύματα βιασμού με "δόλωμα" την αγγελία ο 47χρονος συνελήφθη στις 3 Ιουλίου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

"Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες ημεδαπού, κατηγορούμενου για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και παράνομη κατακράτηση.



Ειδικότερα ο ανωτέρω κατηγορείται ότι διέπραξε τα παραπάνω αδικήματα, εντός καταστήματος κέντρου χαλάρωσης (σπα-μασάζ) στην Αθήνα, σε βάρος δύο γυναικών, στο πλαίσιο συνέντευξης για πρόσληψή τους για εργασία στο προαναφερόμενο κέντρο.



Ο ανωτέρω συνελήφθη την 3-7-2021 από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε και σε βάρος του σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τ.Α. Εξαρχείων.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων, προς ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, στη βεβαίωση εγκλημάτων που τιμωρούνται ως κακουργήματα ή πλημμελήματα με δόλο (εν προκειμένω εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας) και συγκεκριμένα στον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων βιασμού, διαδικασία η οποία σε διαφορετική περίπτωση καθίσταται απολύτως δυσχερής.



Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-3603322 του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι 21-1-2022, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων".

