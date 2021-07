Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Πού θα γίνουν δωρεάν rapid test την Παρασκευή

Δωρεάν τεστ την Παρασκευή σε 138 σημεία της χώρας

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης κορονοϊού θα πραγματοποιήσουν και την Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021, τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ, σε όλη την επικράτεια.

Συγκεκριμένα τα κλιμάκια θα βρίσκονται στα εξής σημεία:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00-20:00

2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης, (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00

3. Δ. Πειραιά, Βασ. Γεωργίου & Βούλγαρη, στο ΚΑΠΗ, 09:30 -15:00

4. Δ. Αλίμου, 1ο ΚΑΠΗ Αλίμου, Λεωφ. Καλαμακίου 72, 09:30 -15:00

5. Δ. Διονύσου, Πετζερίδου 3, Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητα Αγίου Στεφάνου, 09:30 -15:00

6. Δήμος Ιλίου, Αίαντος 59, Ίλιον, 09:00 -15:00

7. Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 –15:00

8. Δ. Πετρούπολης, Πλατεία Ηρώ, 08:00-13:00

9. Νότια Πύλη ΔΕΘ, είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη, 08:30 - 20:30

10. Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, στο Χορτιάτη, κοινοτικό κατάστημα Χορτιατη, Μαρτύρων 2ας Σεπτεμβρίου 102, 09:30 - 15:00

11. Δήμος Καλαμαριάς, στο θέατρο οδού Χηλής, Χηλής και Τριπόλεως, 09:30 - 15:00

12. Δήμος Θέρμης, στα ΚΑΠΗ Θέρμης, Ιασωνίδου 19, Θέρμη, 09:30-15:00

13. Δήμος Ευόσμου-Κορδελιού, στο κλειστό γυμναστήριο Ευόσμου, Υποσμηναγού Τσάλη, 09:00- 15:00

14. Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στο Καπη Αμπελοκήπων, Ελευθερίας 55, 09:30 - 15:00

15. Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρων και Αγ. Αναστασίας, Καυκάσου 97, 9:00 - 15:00

16. Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 53, 9:00 - 15:00

17. 7ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονικης, Ακροπόλεως 14, 9:00 - 15:00

18. 8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Αρτάκης 9, 9:00 - 15:00

19. 14ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Ηρώων 4, 9:00 - 15:00

20. 6ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Νούκα Στέφανου 10, 9:00 - 15:00

21. Νοσοκομείο Παπανικολάου, 07:30-20:30

22. Ιατρείο ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ, είσοδος από Πύλη Εμπορίου στην Εγνατία, 08:30-15:30

23. Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον προαύλιο χώρο, 09:30-15:00

24. ΚΑΠΗ Αγρινίου, Παπαφλέσα 5, Αγρίνιο, 08:30-10:00

25. Δημαρχείο Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10, 10:30 - 12:30

26. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος, 09:00

27. ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, Τρικούπη Σπυρίδωνος 31, 09:00-17:00

28. Κ.Υ. Άνδρου, Χώρα, 09:00-17:00

29. Κοινωνικό Φροντιστήριο Ενορίας, Αγ. Πέτρου, Άργος, 09:00-14:00

30. Κέντρο Νεότητας Μητρόπολης Αργολίδας, Βασ. Κων/νου 29, Ναύπλιο, 09:00-17:00

31. Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00

32. Παναρκαδικό Νοσοκομείο, 08:00

33. Κ.Υ. Τρίπολης

34. Κοινότητα Βαλτεσίνικο Αρκαδίας, 12:00

35. Δημαρχείο Άρτας, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 07:00-15:00

36. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα, 09:00-13:00

37. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30

38. Πλατεία Ελευθερίας, Πάτρα, 09:00-14:30

39. Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00-15:00

40. Παλαιό Δημαρχείο Λιβαδειάς, 09:00-14:00

41. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ζιάκα 23, Γρεβενά, 09:00-17:00

42. Δημαρχείο Γρεβενών, 09:00-14:00

43. Δ. Δράμας, Κέντρο Ενημέρωσης, 08:00-14:00

44. Κοινότητα Καλλιθέας, Δράμα, 09:30

45. Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευριπίδου Ζιγκμπουργκ 10, 08:00-16:00

46. Πλατεία Διδυμοτείχου, 09:30-13:00

47. Δ. Αλεξανδρούπολης, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00

48. Δ. Αλεξανδρούπολης, Άγαλμα Νίκης, Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-14:00

49. Παλαιά Γέφυρα, Χαλκίδα, κάτω από τη στάση των ταξί, 09:00-15:00

50. Αγροτικό Ιατρείο Λουτρών Αιδηψού, Όπισθεν Δημαρχείου, Εύβοια, 08:00-14:00

51. Πλατεία Κατσαντώνη, Απόδημων Ευρυτανών 17, Καρπενήσι, 09:00-17:00

52. Κ.Υ. Ζακύνθου, Γλάδστωνος 1 & Φωσκόλου 83, 09:00-16:00

53. Δ. Πύργου, Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Σάκη Καράγιωργα, Πύργος, Ηλεία, 09:00-17:00

54. Αμαλιάδα Ηλείας, Πλατεία Αγίου Αθανασίου, 08:30-12:00

55. ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, Ημαθία, 09:00-17:00

56. Πλατεία Νάουσας, Ημαθία, 09:30-14:00

57. ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Ημαθία, 09:30-14:00

58. Πεζόδρομος Αριστοτέλους, Αριστοτέλους 3, Βέροια, 09:30-14:00

59. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο, 09:00-17:00

60. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο, 09:00-15:00

61. Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Εθνικής Αντίστασης, Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00

62. Δημαρχείο Συβότων, Θεσπρωτία, 10:00-14:00

63. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00

64. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

65. Κ.Υ. Ευδήλου, Ικαρία, 09:00-17:00

66. Κτήριο ΠΕ Καβάλας, Αμφιθέατρο «Γ. Παυλίδης», Εθν. Αντιστάσεως 20, Καβάλα, 09:00-15:00

67. Δημοτικό Κτήριο ΔΟΝΑ, Λακκί, Λέρος 09:00-17:00

68. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου, Πόθια, Κάλυμνος, 09:00-17:00

69. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, τέρμα οδού Σαρανταπόρου, 08:00-13:00

70. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, Μυρμιδόνων 2, 09:00-15:00

71. Δ. Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας, Κοινότητα Νεοχωρίου, 11:00-12:00

72. Δ. Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας, Κοινότητα Μορφοβουνίου, 12:00-14:00

73. Κ.Υ. Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:00-16:00

74. Λ. Κύκνων, Καστοριά, 09:00

75. Άργος Ορεστικό Καστοριάς, 09:00

76. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00

77. ΚΙατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας,Σκαραμαγκά 4, 09:00

78. Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, 08:00-16:00

79. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Περγάμου 62, 08:00

80. Κ.Υ. Κοζάνης, Αριστοφάνους & Καταφυγίου, 09:00-17:00

81. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, 08:30-14:30

82. Ξυλόκαστρο Κορινθίας, Πλατεία Αγίου Βλάσιου, 09:30-13:30

83. Επαρχείο Κω, Ακτή Μιούλη 2, 08:00-16:00

84. Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 09:00-17:00

85. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, Κύπρου 83, 09:00-17:00

86. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00

87. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:00

88. Πλατεία ΑΤΑ, Λάρισα, 09:00-15:00

89. Αγιά, Λάρισα, 09:00-15:00

90. ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι, 09:00-17:00

91. Δ. Ιεράπετρας, Δημαρχείο, Λασίθι, 10:00

92. Κ.Υ. Μυτιλήνης, Πλατεία Μαρτύρων, 09:00-17:00

93. Αρχή Αγοράς, Ερμού, Μυτιλήνη, Λέσβος, 08:30:00-15:00

94. ΚΑΠΗ Λευκάδας, Σκιαδαρέση 3, 08:00-16:00

95. Παλαιό Λιμάνι Μύρινας (information desk), Ηλία Ηλίου, Λήμνος, 09:30-16:00

96. Άνω Βόλος, 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00

97. Δ. Βόλος, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου, Τριανταφυλλίδη 74, Βόλος, 09:00-17:00

98. Πλατεία Ελευθερίας, Βόλος, 09:00-14:00

99. Κ.Υ. Αλμυρού, Μαγνησία, 09:00-11:30

100. Βελεστίνο, Μαγνησία, 12:00-14:00

101. Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 09:00-17:00

102. Μεσσήνη, Μεσσηνία, Κεντρική Πλατεία, 08:30-14:00

103. Κ.Υ. Πύλου, Μεσσηνία, 09:00-14:00

104. Γενικό Λύκειο Νάξου, Χώρα Νάξου, 09:00-17:00

105. Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης «Φίλιππος Αμοιρίδης», Δράμας 87, 08:00-16:00

106. Δροσερό Ξάνθης, Πλατεία, 10:00

107. Πλατεία Νάουσας, Πάρος, 09:00-17:00

108. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντιστάσεως, Πέλλα, 08:00-16:00

109. Σκύδρα Πέλλας, Δημαρχείο, Εθνικής Αντιστάσεως 20, 10:00-14:00

110. Ξυφιανή Πέλλας, Κεντρική Πλατεία, 09:00-11:30

111. Τσάκοι Πέλλας, Κεντρική Πλατεία, 12:00-14:00

112. Χώρος Εμποροπανήγυρης, Ανδρομάχη Πιερίας, 08:00-13:00

113. Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη, 10:00-13:00

114. Παραλία Πρέβεζας, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-17:00

115. Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου, Ηγουμένου Γαβριήλ, 09:00-15:00

116. 1ο ΚΑΠΗ Κομοτηνής, Φιλίππου 2-4, 10:00-15:00

117. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, Παπαλουκά 5-8, 09:00-17:00

118. Κεντρική Πλατεία Κοκκαρίου, Κοκκάρι, Σάμος, 09:00-17:00

119. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος, 08:00

120. Γ.Ν. Σάμου, 08:30

121. Ανοιχτό Θεατράκι Σερρών, 09:00-14:00

122. Λιμάνι Σκιάθου, 09:00-16:30

123. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Ερμούπολη, Σύρος, 09:00-17:00

124. Πλατεία Δεσποτικού, Δεληγιώργη 3, Τρίκαλα, 08:00-12:30

125. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 11:30-13:30

126. Πλατεία Γαρδίκι, Τρίκαλα, 11:00-12:30

127. Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τρίκαλα, 13:00-14:00

128. Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, Οδός Φιλίας, Λαμία, 09:30-16:30

129. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00

130. Δημοτικό parking Γαλανέικα, Λαμία, 11:00-14:30

131. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00-14:30

132. Μελίτης Φλώρινας, 08:00-14:30

133. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-14:00

134. Κυριακοπούειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας, Φωκίδαι, 09:00-13:00

135. Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, Κυνηγετικός Σύλλογος επί της Λ. Ελευθερίας, 09:00-17:00

136. Νομαρχία Πολυγύρου, Χαλκιδική, 09:00-14:00

137. Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, 09:00-17:00

138. Πλατεία Βουνακίου, Χίος, 08:30-15:00

