Πολιτική

Μητσοτάκης από Χαλκίδα: Αντιμέτωποι με μία πανδημία ανεμβολίαστων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για τους εμβολιασμούς υγειονομικών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Αναφερόμενος στην πανδημία είπε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τέταρτο κύμα, το οποίο αυτή τη στιγμή οδηγείται από την εξαιρετικά μεταδοτική μετάλλαξη “Δέλτα” και ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία πανδημία των ανεμβολίαστων.

«Το λέω αυτό διότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, αλλά κυρίως οι εισαγωγές στις ΜΕΘ, και δυστυχώς οι συμπολίτες που χάνουν τη ζωή τους, ακόμα είναι συμπολίτες μας ανεμβολίαστοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν προστατευθεί από σοβαρή νόσηση εάν είχαν επιλέξει να εμβολιαστούν», τόνισε, ενώ σημείωσε πως σήμερα η χώρα ξεπέρασε το φράγμα των 10 εκατ. εμβολιασμών. «Πιστεύω ότι αν το λέγαμε αυτό πριν από 6 μήνες, όλοι θα θεωρούσαν ότι αυτός ο στόχος δεν θα ήταν εφικτός. Όμως τα καταφέραμε, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση», υπογράμμισε.

«Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την επιτυχία που είχε το πρόγραμμα των εμβολιασμών με κινητές μονάδες, είναι μία δραστηριότητα την οποία θέλουμε να επεκτείνουμε, αλλά θέλουμε να βάλουμε στο παιχνίδι της πειθούς των συμπολιτών μας που εξακολουθούν να είναι καχύποπτοι ακόμα περισσότερο και τους γιατρούς μας και τους φαρμακοποιούς μας και σε αυτή την κατεύθυνση πολύ σύντομα -και αύριο αν είμαστε έτοιμοι- θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις για το πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε, να έχουμε ένα πλαίσιο κινήτρων για γιατρούς και φαρμακοποιούς έτσι ώστε να κλείνουν οι ίδιοι περισσότερα ραντεβού», σημείωσε ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας με τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ, Φώτη Σερέτη, τον Διοικητή του Νοσοκομείου, Βαγγέλη Χατζημαργαρίτη και τα μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας άνοιξε τις πύλες του πριν από έναν χρόνο, εν μέσω πανδημίας, στις 20 Ιουλίου του 2020 και ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στη νέα μονάδα που αποτελείται από εγκαταστάσεις 31.000 τετραγωνικών μέτρων.

«Την τελευταία φορά που επισκέφθηκα αυτόν τον χώρο, λίγο πριν από τις εκλογές του 2019, είχα συναντήσει ουσιαστικά ένα γιαπί. Σήμερα επιστρέφω και βρίσκω ένα σύγχρονο λειτουργικό νοσοκομείο. Ένα όνειρο της Εύβοιας εδώ και 30 χρόνια έχει γίνει πράξη. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά όχι μόνο την 5η υγειονομική περιφέρεια και τη διοίκηση του νοσοκομείου αλλά και όλους τους εργαζόμενους, γιατρούς, νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν εν μέσω πανδημίας να μετεγκατασταθούν από τις παλιές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου Χαλκίδας σε αυτό το νέο κτήριο», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε επίσης ότι το Νοσοκομείο Χαλκίδας έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα πρότυπο νοσοκομείο για το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας «το οποίο οραματιζόμαστε και το οποίο βήμα - βήμα, υπό την κατεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, θέλουμε να οικοδομήσουμε. Αυτό αφορά αφενός το κτιριακό εξοπλισμό, όλα αυτά τα πολύ ωραία, τις πολύ ωραίες εγκαταστάσεις που είδαμε σήμερα, αφορά την τεχνολογία, τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε ροή πληροφορίας σχετικά με το φάκελο των ασθενών εντός του νοσοκομείου αλλά και μεταξύ νοσοκομείων».

Να σημειωθεί ότι το νέο νοσοκομείο αναβάθμισε ουσιαστικά τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στην Εύβοια και τη γειτονική Βοιωτία, καθώς διαθέτει νέα ιατρικά πρωτόκολλα και υποδομές που απουσίαζαν από το παλιό νοσοκομείο, όπως - μεταξύ άλλων - τμήματα Νευρολογίας, Αγγειοχειρουργικής και Γαστρεντερολογικής με ενδοσκοπήσεις, υπερσύγχρονο μαγνητικό και αξονικό τομογράφο, ψηφιακό ορθοπαντογράφο, ξεχωριστό Ογκολογικό τμήμα και πλήρως ανεπτυγμένο τμήμα Φυσικοθεραπείας - Εργοθεραπείας.

Η τελευταία διετία χαρακτηρίστηκε επίσης από την ενίσχυση του παλιού και στη συνέχεια του νέου νοσοκομείου με έμψυχο δυναμικό. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2019 έχουν γίνει συνολικά 221 προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αυξηθούν κατά 36%, καλύπτοντας τις νέες υπηρεσίες που προσφέρει η μονάδα αλλά και τις ανάγκες που προκάλεσε ο κορονοϊός.

«Είχα την ευκαιρία σήμερα να δω ο ίδιος υπερσύγχρονα συστήματα διαχείρισης πληροφορίας εντός των χειρουργείων, τα οποία είμαι σίγουρος ότι κάνουν τις ζωές των γιατρών και των επισκεπτών μας πολύ πιο εύκολες και τελικά βελτιώνουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Αλλά βέβαια όλα αρχίζουν και όλα τελειώνουν με τους ανθρώπους μας με τους γιατρούς τους νοσηλευτές το υποστηρικτικό προσωπικό θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Ξέρω και ενημερώθηκα ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμα κάποιες ελλείψεις, αναμενόμενο είναι, καινούργιο νοσοκομείο είναι, σε συνεργασία με το Υπουργείο ξέρετε ότι έχουμε έναν μακροχρόνιο προγραμματισμό για το πώς θα καλύψουμε τις ελλείψεις σε προσωπικό σε όλη τη χώρα και αυτό φυσικά αφορά και το νοσοκομείο της Χαλκίδας», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, μεταξύ άλλων, τη ΜΕΘ-ΜΑΦ, η οποία διαθέτει 12 κλίνες και έχει φροντίσει κρούσματα Covid-19, επισκέφτηκε τον χώρο όπου στεγάζονται τα χειρουργεία, και στη συνέχεια μετέβη στο υπερσύγχρονο ενδοσκοπικό τμήμα.

Τελευταία στάση του πρωθυπουργού ήταν το εμβολιαστικό κέντρο που διαθέτει το ΓΝ Χαλκίδας, το οποίο έχει χορηγήσει περισσότερες από 43.000 δόσεις σε διάστημα έξι μηνών.

Το νέο νοσοκομείο είναι μία από τις 12 δομές εμβολιασμού στην Εύβοια και τη Σκύρο στο πλαίσιο της Επιχείρησης “Ελευθερία”, οι οποίες διαθέτουν συνολικά 31 εμβολιαστικές γραμμές. Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας “τρέχουν” επίσης επιχειρήσεις για την εμβολιαστική κάλυψη δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων οικισμών. Σε συνεργασία με την αρμόδια 5η Υγειονομική Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και με την υποστήριξη του ιατρικού συλλόγου της περιοχής, έχουν γίνει περίπου 1.000 εμβολιασμοί.

«Η έμφαση μας εξακολουθεί να στρέφεται στους συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι, ειδικά αυτοί οι οποίοι είναι σε ηλικίες 40, 50, 60 ετών, είναι οι γονείς των παιδιών που σήμερα είναι διακοπές στα νησιά και οι οποίοι πιθανόν να κολλήσουν και να φέρουν τον ιό πίσω στα σπίτια τους, στους γονείς τους, στους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Αυτοί είναι η πιο επίφοβοι σήμερα. Αυτοί είναι οι πρώτοι που πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν, αυτοί πρέπει να είναι οι πιο προσεκτικοί διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό είναι το τελευταίο μήνυμά μου, ότι και εμβολιασμένοι προσέχουμε, φοράμε τις μάσκες μας, αποφεύγουμε τους συγχρωτισμούς εξακολουθούμε να ακούμε τις οδηγίες των ειδικών», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγειονομικών: «Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε χρήση της νομοθετικής ρύθμισης την οποία σήμερα ψηφίσαμε στη Βουλή και ότι όλο το υγειονομικό προσωπικό πια θα σπεύσει να εμβολιαστεί. Θεωρώ αυτονόητη υποχρέωση απέναντι στους εαυτούς τους αλλά και απέναντι στον όρκο του Ιπποκράτη που έχουν δώσει να βάζουν πάνω από όλα τη φροντίδα της υγείας των ασθενών τους».

Το έργο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας συμβασιοποιήθηκε επί διακυβέρνησης ΝΔ, το 2009. Παρά τις χρηματοδοτικές δυσκολίες, οι κτιριακές εργασίες ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2017, δίχως όμως να ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία της μετεγκατάστασης των νοσοκομειακών υπηρεσιών.

Από τον Ιανουάριο του 2020 υλοποιήθηκαν, χάρη στη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας, της 5ης ΥΠΕ, της νέας Διοίκησης του Νοσοκομείου, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του δήμου Χαλκιδέων έργα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, χωροθέτησης αρχαιολογικών ευρημάτων και δημιουργήθηκε ο νέος οργανισμός του νοσοκομείου. Ως αποτέλεσμα καταστεί δυνατή η μεταφορά από το παλιό νοσοκομείο, η οποία ολοκληρώθηκε εντός τριών ημερών, δίχως οποιαδήποτε έκπτωση ή διακοπή στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας αρμόδιος για τις Υπηρεσίες Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας, ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Γιάννης Κωτσιόπουλος, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ, Φώτης Σερέτης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, η δήμαρχος Χαλκίδας, Έλενα Βάκα και οι βουλευτές Εύβοιας της ΝΔ, Σίμος Κεδίκογλου, Θανάσης Ζεμπίλης και Σπύρος Πνευματικός.

Νέο βίντεο για την εκστρατεία εμβολιασμού

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στο λογαριασμό του στο Twitter νέο βίντεο της εκστρατείας εμβολιασμού και έγραψε το εξής μήνυμα: «Μέρα με τη μέρα χτίζουμε ένα ισχυρό τείχος ανοσίας για εμάς και για τους γύρω μας. Κλείσε κι εσύ το δικό σου ραντεβού ζωής και γίνε μέρος της ασπίδας που θα προστατεύσει τη δική σου υγεία, την υγεία των αγαπημένων σου και ολόκληρη την κοινωνία. emvolio.gov.gr».

Μέρα με τη μέρα χτίζουμε ένα ισχυρό τείχος ανοσίας για εμάς και για τους γύρω μας. Κλείσε κι εσύ το δικό σου ραντεβού ζωής και γίνε μέρος της ασπίδας που θα προστατεύσει τη δική σου υγεία, την υγεία των αγαπημένων σου και ολόκληρη την κοινωνία. https://t.co/FrpK74j3Ps pic.twitter.com/qrCz7rNGjs — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 22, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Αν δεν αλλάζαμε τη βάση εισαγωγής, θα είχαμε κοροϊδέψει άλλη μία γενιά (βίντεο)

Πέθανε η Μάγια Λυμπεροπούλου

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση 13χρονης