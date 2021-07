Υγεία - Περιβάλλον

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Ψηφίσθηκε η τροπολογία - Τι προβλέπει, ποιους αφορά

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε η τροπολογία για τους εμβολιασμούς. Όλα όσα προβλέπει η τροπολογία.

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια η τροπολογία του yπουργείου Υγείας για την επίδειξη από τους εργαζόμενους του πιστοποιητικού εμβολίου ή βεβαίωσης νόσησης στους εργοδότες τους, καθώς και της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού για τους υγειονομικούς και των φροντιστών πρόνοιας. Κατά της τροπολογίας τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25.

Η τροπολογία θεσπίζει ότι επιβάλλεται έως την 31/12/2021 η υποχρέωση στους εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους είτε το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού τους ή βεβαίωση ότι έχουν νοσήσει ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου ότι έχουν νοσήσει. Τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις αυτές, ο εργοδότης θα πρέπει να τις ελέγξει μέσα από την ειδική πλατφόρμα.

Επίσης, θεσπίστηκε ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν κατά της Covid-19 υποχρεωτικά, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) όλων των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, των ιδιωτικών και δημόσιων δομών Υγείας (διαγνωστικά κέντρα, αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, νοσηλείας και ΕΟΔΥ) και όλο το προσωπικό του ΕΚΑΒ.

Εξαιρούνται του εμβολιασμού όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι μηνών από τη νόσησή τους, καθώς και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που τους εμποδίζει τη διενέργεια του εμβολιασμού τους. Οι λόγοι εξαίρεσης ενός εργαζόμενου από τον εμβολιασμό του θα πρέπει να πιστοποιείται από τριμελείς επιτροπές της οικείας υγειονομικής περιφέρειας και οι οποίες θα αποτελούνται από ιατρούς του ΕΣΥ.

Ο εργοδότης των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, οικοτροφεία, περίθαλψης χρόνιων παθήσεων, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ και ΣΥΔ υποχρεούται να ενημερώσει τους εργαζομένους που είναι υπόχρεοι εμβολιασμού και εκείνοι θα πρέπει να κάνουν την πρώτη ή τη μοναδική δόση (εάν εμβολιάζονται με μονοδοσικό εμβόλιο) έως τις 16 Αυγούστου 2021 και στη συνέχεια να ολοκληρώσουν την διαδικασία σύμφωνα με τον εμβολιαστικό κύκλο.

Το ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό των ιδιωτικών και δημόσιων υγείας (Διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδων νοσηλείας, του ΕΚΑΒ και του ΕΟΔΥ) θα πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος δεν παρέχει εργασία λόγω της εφαρμογής του νόμου. Σύμφωνα με την τροπολογία, αυτό το μέτρο θα έχει εφαρμογή και σε εργαζόμενους με συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών καθώς και συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο.

Στον εργοδότη παρέχεται η δυνατότητα για την αναπλήρωση των εργαζομένων αυτών που θα τεθούν σε αναστολή καθηκόντων να μπορούν να προσλάβουν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Στον εργοδότη που θα απασχολήσει προσωπικό που θα έπρεπε να είναι εμβολιασμένο ή να έχει βεβαίωση νόσησης, η τροπολογία θεσπίζει διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση με ανώτατο πλαφόν τις 50.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις υποτροπής το διοικητικό πρόστιμο θα είναι 20.000 ευρώ ανά παράβαση και θα μπορεί να φτάσει έως το ποσό των 200.000 ευρώ.

Με την τροπολογία έχει παραχωρηθεί η εξουσιοδότηση στον υπουργό Υγείας να μπορεί να επεκτείνει τους κλάδους που θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός ανάλογα με την πορεία εξέλιξης της πανδημίας και τις ανάγκες αντιμετώπισής της.

