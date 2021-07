Αθλητικά

Europa Conference League: Ήττα της ΑΕΚ στο Σαράγεβο (βίντεο)

Η Βελέζ επιβλήθηκε της “Ένωσης” στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα και πλέον η ΑΕΚ ψάχνει την ανατροπή στο ΟΑΚΑ.

Ήττα-σοκ στο πρώτο της επίσημο ματς για τη νέα σεζόν γνώρισε η ΑΕΚ. Η ομάδα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς ηττήθηκε 2-1 από τη Βελέζ στο Σαράγεβο στην πρώτη αναμέτρηση του Β΄ προκριματικού του Conference League και καλείται να ανατρέψει αυτό το σκορ στη ρεβάνς της 29ης Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με τον Ανσαριφάρντ στο 12΄, όμως οι Βόσνιοι έφτασαν στην ανατροπή με τέρματα του Πρσες στο 14΄ και του Ζαϊμοβιτς στο 52΄.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με 4-2-3-1, με την ομάδα της περσινής περιόδου και μοναδικό νέο τον Γιώργο Τζαβέλλα. Η ορμή με την οποία μπήκε στο γήπεδο η Βελέζ διακόπηκε απότομα όταν η “Ένωση”, στην πρώτη της επιθετική προσπάθεια, πήρε το προβάδισμα με ασίστ του Αλμπάνη και έξοχο πλασέ του Ανσαριφάρντ στο 12΄.

Όμως, η “απάντηση” των γηπεδούχων ήταν άμεση με απίστευτο σουτ του Πρσες στο 14΄.

Το γκολ αυτό έδωσε ψυχολογία στους Βόσνιους που είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού, όμως η ΑΕΚ χάρη στην ποιότητά της μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα σε μια στιγμή. Ουσιαστικά το έκανε στο 42΄, όμως το γκολ του Ανσαριφάρντ ακυρώθηκε εσφαλμένα (καθώς δεν υπήρχε VAR) ως οφσάιντ.

Με την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου, η ΑΕΚ βρέθηκε μια “ανάσα” από το προβάδισμα όμως η κεφαλιά του Τζαβέλλα βρήκε στο δοκάρι στο 49΄.

Κι αντί να γίνει το 1-2, έγινε το 2-1! Από λάθος στην άμυνα η μπάλα έφτασε στον Ζαϊμοβιτς, ο οποίος με ωραίο διαγώνιο πλασέ έγραψε το 2-1 στο 52΄.

Ο Μιλόγεβιτς προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση με... επιθετικές αλλαγές, ρίχνοντας στο ματς και τον Σέρχιο Αραούχο 20 λεπτά πριν από το τέλος.

Οι επιλογές, όμως, ήταν κακές και η Ένωση αδυνατούσε να “πατήσει περιοχή”, ενώ προσπαθούσε να απειλήσει μόνο από στατικές φάσεις. Έτσι, δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα και φορτώθηκε με αχρείαστο άγχος εναντίον ενός πολύ μέτριου αντιπάλου, εν όψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βελέζ Μόσταρ (Φέντα Ντούντιτς): Μπογκντάνοβιτς, Φερέιρα, Ίσιτς, Ζελίκοβιτς, Όβτσινα, Χασάνοβιτς, Πρσες (74΄ Όστιτς), Άντουσιτς (69΄ Βερχάμποβιτς), Τσόσιτς (86΄ Ράντοβιτς), Μπραντάο (86΄ Ντεγιάνοβιτς), Ζαϊμοβιτς (69΄ Γκεοργκίγεβιτς).

ΑΕΚ (Βλάνταν Μιλόγεβιτς): Τσιντώτας, Μπακάκης, Σβάρνας, Τζαβέλλας, Λόπες (59΄ Μιτάι), Σάκοφ (80΄ Λε Ταλέκ), Σιμάνσκι, Μάνταλος, Αλμπάνης (59΄ Τάνκοβιτς), Γκαρσία, Ανσαριφάρντ (69΄ Αραούχο).

Νωρίτερα, ο Άρης ηττήθηκε με 2-0 από την Αστάνα για τα προκριματικά της ίδιας διοργάνωσης.

