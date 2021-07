Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα: μείωση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου της Pfizer

Το ποσοστό που ανακοίνωσε το Ισραήλ είναι αισθητά χαμηλότερο από το 64% για το οποίο γινόταν λόγος από την 6η Ιουνίου έως την 3η Ιουλίου.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου των Pfizer/BioNTech έναντι της μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 μειώθηκε στο 39% την περίοδο μεταξύ της 20ής Ιουνίου και της 17ης Ιουλίου στο Ισραήλ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το υπουργείο Υγείας της χώρας, σημειώνοντας πως το εύρημα αυτό καταγράφεται την ώρα που εξαπλώνεται η πιο μολυσματική παραλλαγή Δέλτα.

Το ποσοστό αυτό είναι αισθητά χαμηλότερο από το 64% για το οποίο γινόταν λόγος από την 6η Ιουνίου ως την 3η Ιουλίου και το 94,3% που είχε μετρηθεί από τη 2η Μαΐου ως την 5η Ιουνίου.

Πάντως η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος της αμερικανογερμανικής κοινοπραξίας ως προς την αποτροπή σοβαρών μορφών της COVID-19 εκτιμάται πως φθάνει το 91,4% και η αποτελεσματικότητά του ως προς την αποτροπή των εισαγωγών σε νοσοκομεία υπολογίζεται ότι φθάνει το 88%, κατά τους υπολογισμούς που δημοσιοποίησε το υπουργείο.

Αφότου άρχισε η εκστρατεία ανοσοποίησης στο Ισραήλ, την 20ή Δεκεμβρίου 2020, πάνω από 5,75 εκατ. πολίτες της χώρας, ή το 61,6% του πληθυσμού, έχει λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου, εκ των οποίων 5,28 εκατ. και τη δεύτερη.

Τις προηγούμενες 24 ώρες διαγνώστηκαν 1.275 κρούσματα του SARS-CoV-2, με το σύνολο των μολύνσεων να φθάνει τις 856.827, ενώ ακόμη τρεις ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, αυξάνοντας τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας στους 6.457 νεκρούς.

Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων αυξήθηκε στα 9.742, στο υψηλότερο επίπεδο από την 27η Μαρτίου. Εξάλλου ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση αυξήθηκε σε 75 (+7).

