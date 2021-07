Τοπαλούδης για έγκλημα στη Φολέγανδο: να αυστηροποιηθούν οι ποινές (βίντεο)

Κοινωνία

Ο Γιάννης Τοπαλούδης ευχήθηκε να μην υπάρξει άλλη Ελένη, άλλη Γαρυφαλλιά, άλλη Καρολάιν...

Για το έγκλημα στη Φολέγανδρο μίλησε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της αδικοχαμένης φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη.

Ο κ. Γιάννης Τοπαλούδης, μιλώντας στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" ζήτησε αυστηροποίηση των ποινών, ενώ ευχήθηκε να μην υπάρξει άλλη Ελένη, άλλη Γαρυφαλλιά, άλλη Καρολάιν...

“Θα πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές. Σωφρονιστικό σύστημα για τέτοια κτηνόμορφα άτομα δεν πρέπει να υπάρχει. Μπορεί να είναι μόνο τιμωρητικό. Να δέχονται ολόκληρη την ποινή των ισοβίων. Να μην τους δίνεται καμία άδεια” είπε χαρακτηριστικά.

“Θα πρέπει το Κράτος με τους θεσμούς τους να βοηθήσει τους γονείς να γίνουν καλύτεροι. Μόνο έτσι δεν θα γίνουμε ζούγκλα” κατέληξε.

