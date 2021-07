Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Δήμας: είναι μια ασυνήθιστη Ολυμπιάδα, αλλά θα το περάσουμε κι αυτό (βίντεο)

Ο μοναδικός έως σήμερα Έλληνας αρσιβαρίστας με τρία χρυσά ολυμπιακά μετάλλια κι ένα χάλκινο μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα συναισθήματά του εν όψει των Αγώνων χωρίς την παρουσία κόσμου.

Με σημαιοφόρους τους Αννα Κορακάκη και Λευτέρη Πετρούνια θα αρχίσει σήμερα (14.00) η παρέλαση των αθλητών, η οποία θα σηματοδοτήσει την έναρξη των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο μοναδικός έως σήμερα Έλληνας αρσιβαρίστας με τρία χρυσά ολυμπιακά μετάλλια κι ένα χάλκινο Πύρρος Δήμας μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα συναισθήματά του εν όψει των Αγώνων χωρίς την παρουσία κόσμου, λόγω αυστηρών μέτρων για τον κορονοϊό.

“Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να φθάσουμε εδώ και αυτό μας κρατά ζωντανούς, παρά τον covid και την ιστορία που περνάμε όλοι” είπε ο κ. Δήμας στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί”.

“Δυστυχώς δεν θα υπάρχει η γιορτινή ατμόσφαιρα με τον παλμό του κόσμου. Θα είναι τελείως διαφορετικά, θα είναι μια ασυνήθιστη ολυμπιάδα, αλλά θα το περάσουμε κι αυτό” πρόσθεσε.

Τόνισε πάντως ότι οι αθλητές είναι στο στόχο τους, είναι χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι.

