Πολιτική

Λιβανός στον ΑΝΤ1: Ενίσχυση στους νέους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι νέοι αγρότες και οι επιδοτήσεις, οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές και τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Για την αγροτική πολιτική που στοχεύει στην ενίσχυση των νέων αγροτών και του οικονομικού τομέα στη μετά –covid εποχή, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Υπερδιπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό για τους νέους αγρότες, από 15.000 δίνουμε 40.000 ευρώ με συγκεκριμένο πλάνο», δήλωσε ο Σπήλιος Λιβανός και έθεσε το στόχο για «πάνω από το 3% του προϋπολογισμού μας για τους νέους αγρότες».

Σχετικά με τις αποζημιώσεις των αγροτών, επανέλαβε ότι, ενισχύονται οι έλεγχοι, ώστε «να βλέπουμε ποιοι έχουν πραγματική ανάγκη» και αναφέρθηκε στη χθεσινή τροπολογία που προβλέπει αποζημιώσεις από τον παγετό του Μαρτίου και του Απριλίου, σε περιοχές κυρίως της Μακεδονίας, της Κεντρικής Ελλάδας και ένα κομμάτι Πελοποννήσου.

Όσο για τα ποσά που θα λάβουν οι αγρότες, είπε ότι, «θα είναι ανάλογα με τις περιοχές, τα προϊόντα και την καταστροφή» και διαβεβαίωσε ότι, «θα δώσουμε 40% προκαταβολή μέσα στο καλοκαίρι».

Μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης, θα ενισχυθούν, όχι μόνο οι νέοι αγρότες, αλλά και τα «βιολογικά προϊόντα, η τεχνολογία και η καινοτομία στα πλαίσια αύξησης των εξαγωγών».

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στους συνεταιρισμούς, καθώς όπως είπε ο Υπουργός, «ανασυστήσουμε τους συνεταιρισμούς, υγιείς, για να μπορέσουν να διώξουν τους εμπόρους, να βγαίνουν οι ίδιοι οι αγρότες στις αγορές και να είναι και πιο προσιτές οι τιμές».

Ο Σ.Λιβανός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «ελληνική διατροφή», ένα μεγάλο πρότζεκτ, στο οποίο «θέλουμε να ταυτίσουμε τον παραγωγό με την Ελληνική επανάσταση, τον τουρισμό και τις εξαγωγές», σημειώνοντας πως «θα αναβαθμίσει τον Έλληνα αγρότη».

Ο Υπουργός έκανε λόγο για ένα πλαίσιο πολιτικών που θα μας επιτρέψει «να δούμε αποτελέσματα μετά τις επενδύσεις» και αναφέρθηκε ειδικά σε «πρόγραμμα μαμούθ» για το νερό το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σχετικά με τουςεργάτες γης, μίλησε για μεγάλο σχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την καταβολή των εισφορών τους μέσω των εργοδοτών, καθώς έως τώρα, οι αγρότες γης έφταναν στη χώρα μας με τουριστική βίζα.

«Το Μουσείο Καπνού για το Αγρίνιο είναι κοινή δέσμευση, γιατί το Αγρίνιο έζησε από τον καπνό και νομίζω χρειάζεται να τιμούμε τους πατεράδες και τους παππούδες μας», κατέληξε ο Υπουργός.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιθέα: άνδρας καρφώθηκε σε κάγκελα

Τοπαλούδης για έγκλημα στη Φολέγανδο: να αυστηροποιηθούν οι ποινές (βίντεο)

Ολυμπιακοί Αγώνες - Δήμας: είναι μια ασυνήθιστη Ολυμπιάδα, αλλά θα το περάσουμε κι αυτό (βίντεο)