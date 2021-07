Ισημερινός: δεκάδες νεκροί σε εξεγέρσεις σε φυλακές (εικόνες)

Κόσμος

Βίαια επεισόδια στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στο Εκουαδόρ.

Τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν σε δύο φυλακές στον Ισημερινό προχθές Τετάρτη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 21 εγκλείστους, ανακοίνωσε η εισαγγελία χθες Πέμπτη.

«Έχουν αναγνωριστεί 13 πτώματα μετά τις συγκρούσεις» προχθές στο κέντρο κράτησης Λατακούνγκα, στην επαρχία Κοτοπάξι, διευκρίνισε η εισαγγελία μέσω Twitter.

Στα επεισόδια σε άλλη φυλακή, στην επαρχία Γουάγιας (νοτιοδυτικά), έχασαν τη ζωή τους «οκτώ κρατούμενοι», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι Ειδικές Δυνάμεις της αστυνομίας «ανέκτησαν τον έλεγχο» των δύο φυλακών, έκανε γνωστό λίγο νωρίτερα η υπηρεσία φυλακών (SNAI).

Η SNAI έκανε λόγο νωρίτερα χθες για 18 νεκρούς και περίπου 50 τραυματίες, ανάμεσά τους αστυνομικούς.

Η αστυνομία, με την υποστήριξη του στρατού, εμπόδισε εξάλλου «την απόδραση 31 κρατουμένων» από τη Λατακούνγκα, ανέφερε η ίδια σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Στη φυλακή στην επαρχία Γουάγιας τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρεις αστυνομικοί. Σε αυτήν στην Κοτοπάξι τραυματίστηκαν 35 έγκλειστοι και έξι αστυνομικοί.

Αυτές οι δύο φυλακές συγκαταλέγονται σε εκείνες όπου είχαν ξεσπάσει αιματηρά επεισόδια και τον Φεβρουάριο. Σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών με διακύβευμα τον έλεγχο των μεγαλύτερων σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας των Άνδεων είχαν σκοτωθεί 79 φυλακισμένοι μέσα σε μια μέρα.

Τα επεισόδια του Φεβρουαρίου είχαν σημαδευτεί από φρικιαστικές σκηνές, με πτώματα αποκεφαλισμένα, κι είχαν αποκαλύψει την ισχύ συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά στις φυλακές, όπου το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των εγκλείστων είναι οξυμένο.

Ο Ισημερινός μετρά περίπου 60 φυλακές με ονομαστική χωρητικότητα 29.000 θέσεων. Αλλά οι πλεονάζοντες κρατούμενοι κοντεύουν το 30%, καθώς το σύνολο των εγκλείστων είναι 38.000 και φρουρούνται από περίπου 1.500 φύλακες ενώ, σύμφωνα με ειδικούς, θα απαιτούνταν τουλάχιστον 4.000 προκειμένου να ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος.

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Λαού, ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το 2020 διαπράχθηκαν «103 δολοφονίες» μέσα στις φυλακές του Ισημερινού.

Για να αντιμετωπίσει το συνεχώς επανερχόμενο πρόβλημα των βίαιων επεισοδίων στις φυλακές, ο πρώην πρόεδρος Λενίν Μορένο, ο οποίος αντικαταστάθηκε τον Μάιο από τον Γκιγιέρμο Λάσο, είχε κηρύξει επανειλημμένα κατάσταση εξαίρεσης, ειδικά τον Φεβρουάριο για τρεις μήνες.

Αφότου εκδηλώθηκε η πανδημία του νέου κορονοϊού εξάλλου οι αρχές του Ισημερινού κατέφυγαν σε εναλλακτικές ποινές για τα λιγότερο σοβαρά ποινικά αδικήματα και τα πλημμελήματα προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των φυλακισμένων· μπόρεσαν έτσι να μειώσουν το πλεονάζον ποσοστό εγκλείστων στις φυλακές από το 42% στο 30%.

