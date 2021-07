Life

Ρόμπιν Γουίλιαμς: Ο γιος του για το θάνατό του

Αποκαλυπτικός για την κατάσταση της υγείας του μεγάλου ηθοποιού που έβαλε τέλος στη ζωή του, από τον γιο του, Ζακ.

Ήταν 11 Αυγούστου του 2014 όταν ο Ρόμπιν Γουίλιαμς έδωσε τέλος στη ζωή του, ένας από τους πλέον ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του. Βραβευμένος με Όσκαρ ήταν το ίδιο χαρισματικός σε κωμικούς, αλλά και δραματικούς ρόλους.

Ο γιος του Ρόμπιν Γουίλιαμς, Ζακ μίλησε την ημέρα που ο κωμικός θα γιόρταζε τα 70α γενέθλια του στον Μαξ Λουγκαβέρε στο podcast «The Genius Life», για την «απογοήτευση» και την ταλαιπωρία του πατέρα του πριν από το θάνατό του.

Η έρευνα που έγινε μετά τον θάνατό του έδειξε πως ο Γουίλιαμς έπασχε από άνοια η οποία δεν είχε διαγνωστεί μέχρι τον θάνατό του.

«Αυτά που περνούσε δεν ταίριαζαν με αυτά που έχουν οι ασθενείς με την νόσο του Πάρκινσον», είπε ο γιος του και συνέχισε: «Νομίζω ότι ήταν δύσκολο γι 'αυτόν». Ο ηθοποιός είχε καταλάβει πως κάτι πήγαινε λάθος με τη συμπεριφορά του. Είχε συμπτώματα της άνοιας όπως αϋπνία, στρες, παρανοϊκές τάσεις.

Ο Ζακ είπε επίσης, ότι η φαρμακευτική αγωγή τού έκανε περισσότερο κακό λόγω της λάθος διάγνωσης. «Είναι πολύ δυνατά φάρμακα για το μυαλό και το σώμα».

Η άνοια με σωμάτια Lewy είναι ένας τύπος εγκεφαλικής νόσου που επηρεάζει τη σκέψη, τη μνήμη και τον έλεγχο της κίνησης. «Γι’ αυτό δεν μπορούσε να παίξει» είπε ο γιος του. «Τον συμπονούσα αλλά δεν μπορούσα να τον βοηθήσω. Μπορεί να ένιωθε μόνος μέσα στην οικογένεια του».

Τα συμπτώματα του Γουίλιαμς εντάθηκαν μέσα σε δύο χρόνια πριν από το θάνατό του. «Ήταν... δεν θέλω να πω ότι ήταν μια μικρή περίοδος. Ένιωθα πολύ περισσότερα από ό, τι στην πραγματικότητα, επειδή ήταν μια περίοδος για εκείνον με έντονη διερεύνηση και απογοήτευση», είπε ο γιος του.

Στη συνέχεια, ο Ζακ μίλησε πως ήταν μετά τον θάνατο του πατέρα του. «Έπινα πολύ για να το διαχειριστώ. Και αυτό μου δημιούργησε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Διαγνώστηκα με διαταραχή μετατραυματικού στρες και βρήκα την λύση στην ομαδική θεραπεία».

