Φολέγανδρος - Κούγιας: κατέρρευσε το υπερασπιστικό επιχείρημα του 30χρονου (βίντεο)

Τι είπε για το πόρισμα του ιατροδικαστή που οδηγεί σε κατάρρευση του σεναρίου ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε συνείδηση των πράξεων του.

Ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της οικογένειας της 26χρονης Γαρυφαλλιάς, που δολοφονήθηκε στην Φολέγανδρο από τα χέρια του συντρόφου της, μίλησε στον ΑΝΤ1 για το πόρισμα του ιατροδικαστή που οδηγεί σε κατάρρευση του σεναρίου ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε συνείδηση των πράξεων του.

“Με την απολογία του δράστη κατέρρευσε το τεκμήριο αθωότητας του”, τόνισε και εξήγησε: “Όταν λες “εγώ το έκαναν αλλά δεν τη χτύπησα, ήταν μια έκρηξη της στιγμής γιατί είμαι διπολικός, άρα δεν είχα συνείδηση του αδίκου κι αυτών που έκανα”, λες στην ουσία “μη με στείλετε φυλακή, στείλτε με να θεραπευτώ”” ανέφερε ο κ. Κούγιας.

“Σε αυτό το σημείο έρχεται ο ιατροδικαστής και αυτό το υπερασπιστικό επιχείρημα του κατηγορουμένου, το οδηγεί σε κατάρρευση” πρόσθεσε μιλώντας στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί".

Σε ερώτηση δε για το ενδεχόμενο να υπάρχει όντως ψυχική ασθένεια του 30χρονου, ο κ. Κούγιας απάντησε: “Όταν δεν υπάρχει αντικειμενικό εύρημα, όπως στις ασθένειες της ψυχής, πρέπει να δεχθείς τον ισχυρισμό του. Αυτός ο ισχυρισμός όμως δεν μπορεί να γίνει νομικός ισχυρισμός”.

