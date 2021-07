Πολιτισμός

Μουσείο Δελφών: Προσβάσιμο σε άτομα με προβλήματα κίνησης, ακοής και όρασης

Ψηφιακή περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών. Παρέμβαση και στο Μουσείο Μεσσήνης.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών καθίσταται προσβάσιμο για άτομα με προβλήματα κίνησης, ακοής και όρασης, μέσω ψηφιακής εικονικής περιήγησης, όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

«Ήδη ξεκίνησε η εφαρμογή του, όχι μόνο με έντυπο υλικό σε γραφή Braille και πινακίδες, αλλά και με το πρόγραμμα απτικής ξενάγησης και επίσκεψη, με ειδικό ηλεκτροκίνητο όχημα, για άτομα με αδυναμία στην κίνηση. Το έργο υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας και θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2021», ενημερώνει το υπουργείο Πολιτισμού.

Οι δράσεις εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για «πολιτισμό, φυσικά και αντιληπτικά προσβάσιμο, σε όλους» για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και στόχος είναι «το 2025 οι χώροι πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, να είναι απολύτως προσβάσιμοι στο σύνολο της κοινωνίας», δήλωσε η αρμόδια υπουργός, Λίνα Μενδώνη.

Το έργο περιλαμβάνει:

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακής εικονικής περιήγησης στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου , που αποβλέπει στη συγκέντρωση της διάχυτης πληροφορίας για τα εκθέματα (μνημείο, λεζάντα, σημείο εντοπισμού στον χώρο) και την παρουσίασή της στην οθόνη υπολογιστή και κινητού/tablet.

, που αποβλέπει στη συγκέντρωση της διάχυτης πληροφορίας για τα εκθέματα (μνημείο, λεζάντα, σημείο εντοπισμού στον χώρο) και την παρουσίασή της στην Την ανάπτυξη εφαρμογής αναγνώρισης QR Code σε επιλεγμένα εκθέματα για κινητά/tablets.

Επίσης, προβλέπονται η παραγωγή σύντομων βίντεο στην ελληνική και αγγλική νοηματική γλώσσα, η δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων εκθεμάτων μικρών διαστάσεων, τα οποία ο χρήστης θα δύναται να περιστρέφει ή να μεγεθύνει, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης σε επιπρόσθετο ερμηνευτικό υλικό, όπως εικόνες, κειμενική πληροφορία και συνδέσμους. Με αυτόν τον τρόπο, οι φυσικοί και ψηφιακοί επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν ποικιλοτρόπως το άγαλμα του Ηνιόχου, τους δίδυμους Κούρους του Άργους, τη Σφίγγα των Ναξίων και τα υπόλοιπα εμβληματικά εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών, ακόμη και αυτά που ο μέσος επισκέπτης δεν είναι δυνατό να απολαύσει λόγω του μικρού μεγέθους τους, όπως το περίφημο έλασμα με τον Οδυσσέα και το κριάρι.

Οι εφαρμογές συμμορφώνονται με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (WCAG 2.0), ώστε το περιεχόμενό τους να είναι προσβάσιμο από άτομα με κώφωση ή μειωμένη ακοή, αλλά και από ένα ευρύ φάσμα ατόμων με δυσκολίες όρασης ή ομιλίας.

Αμαξίδιο για ΑμεΑ στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης

«Σημαντικά αναβαθμίζεται η προσβασιμότητα του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης για ΑμεΑ, καθώς παρελήφθη εξαθέσιο ηλεκτροκίνητο όχημα για τη μετακίνηση εμποδιζόμενων ατόμων ή ηλικιωμένων με κινητικά προβλήματα. Στον αρχαιολογικό χώρο έχει διαμορφωθεί ήδη πλευρική ράμπα πρόσβασης και χώρος μεταφοράς», σημειώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

«Το αμαξίδιο εξυπηρετεί τους επισκέπτες για την περιήγηση στα μνημεία αλλά και στους χώρους που πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αξιοποιείται, επίσης, στην αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων περιστατικών υγείας προς διευκόλυνση της άμεσης μεταφοράς των επισκεπτών στην έξοδο του αρχαιολογικού χώρου προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες», προσθέτει το υπουργείο.

