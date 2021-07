Παράξενα

Ιταλία: δημοπρασία σπιτιών για 2 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό όρους η αγορά των είκοσι σπιτιών που δημοπρατούνται στη συμβολική τιμή των δύο ευρώ. Σπίτι που αξίζει όσο… ο καφές (πακέτο).

Ένα χωριό στην Ιταλία ετοιμάζεται να δημοπρατήσει 20 σπίτια με τη συμβολική τιμή των δύο ευρώ το καθένα. Αξία που ισοδυναμεί μ΄ ένα φλιτζάνι καφέ.

Το 2019, η ιταλική κυβέρνηση πούλησε κατοικίες σε μικρά χωριά με την ελπίδα να φέρει ζωή σε αυτά με μόνο 1 ευρώ. Το φιλόδοξο σχέδιο έφερε ανάσα ζωής στην περιοχή και τα χωριά Taranto και Cinquefrondi αποφάσισαν να συμμετάσχουν. Το χωριό όμως Sambuca di Sicilia της Σικελίας διπλασίασε την τιμή για 20 εγκαταλελειμμένα σπίτια που διαθέτει δηλαδή - δύο ευρώ - αναφέρει το CNN .

Η σοπράνο Lorraine Bracco πέρυσι αγόρασε ένα σπίτι 200 ετών από μια τέτοια δημοπρασία και το μετέτρεψε το σπίτι των ονείρων της, όπως ειπώθηκε στη σειρά HGTV «My Big Italian Villa».

Τα ακίνητα βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο του χωριού, το οποίο έχει ερημώσει όταν ένας σεισμός έπληξε την περιοχή το 1968. Η πλειονότητα των προσφερόμενων σπιτιών είναι 50 με 80 τετραγωνικά μέτρα.

Όλοι οι πλειοδότες θα πρέπει να καταβάλουν εγγύηση κατάθεσης ύψους 5.000 ευρώ, η οποία θα επιστραφεί εάν δεν καταφέρουν να τα αγοράσουν. Ακόμα ο αγοραστής έχει τρία χρόνια για να ολοκληρώσει την ανακαίνισή του.

Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2021.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισημερινός: δεκάδες νεκροί σε εξεγέρσεις σε φυλακές (εικόνες)

Ρόμπιν Γουίλιαμς: Ο γιος του για το θάνατό του

Κορονοϊός - Κικίλιας: μπόνους σε γιατρούς και φαρμακοποιούς για κάθε εμβολιασμό