Κορονοϊός - Θεοχάρης: ο εμβολιασμός το μόνο διαβατήριο για διατήρηση των θέσεων εργασίας

«Ο εμβολιασμός το μόνο διαβατήριο για να μείνει η χώρα ανοικτή και το τουριστικό προϊόν ακμαίο» δήλωσε από την Κρήτη ο Υπουργός Τουρισμού.

Επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποίησε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε συναντήσεις εργασίας με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με παράγοντες του τουριστικού κλάδου. Πέραν των ειδικών ζητημάτων τα οποία αφορούν στην τουριστική δραστηριότητα όπως αυτή διαμορφώνεται φέτος στην Κρήτη, ο κ. Θεοχάρης τόνισε με έμφαση την κρίσιμη σημασία του εμβολιασμού.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι «ζητώ από όλες και όλους να εμβολιαστούν, όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμη. Διότι ο εμβολιασμός είναι το μόνο διαβατήριο για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, είναι το μόνο διαβατήριο για την ενίσχυση των τουριστικών ροών. Ο εμβολιασμός είναι το μόνο διαβατήριο που θα κρατήσει τη χώρα μας ανοικτή και το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας ακμαίο. Είναι χρέος και ευθύνη όλων μας να συνεχίσουμε αταλάντευτα στο δρόμο της υπευθυνότητας, με ανοιχτό τον τουρισμό μας, συγχρόνως, όμως και με ασφάλεια. Το φετινό καλοκαίρι θα είναι δύσκολο και θα προχωρούμε, όλοι μαζί, εβδομάδα με την εβδομάδα. Είμαι σίγουρος ότι ο Ελληνικός Τουρισμός, επειδή έχει αποδείξει ότι ξέρει να κερδίζει μάχες, στο τέλος θα κερδίσει και αυτήν».

Στο Ηράκλειο ο κ. Θεοχάρης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, καθώς και με το Δήμαρχο της πόλης κ. Βασίλη Λαμπρινό. Κατόπιν ο Υπουργός Τουρισμού μετέβη στη Χερσόνησο, όπου είχε συνάντηση με το Δήμαρχο κ. Γιάννη Σέγκο. Οι συζητήσεις περιστράφηκαν κυρίως γύρω από θέματα σχετικά με την πορεία των εμβολιασμών, την αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης σε αναπτυξιακές επενδύσεις στην περιοχή, καθώς και άλλα επιμέρους ζητήματα της Περιφέρειας και των δύο Δήμων. Ειδικότερα, με το Δήμαρχο Ηρακλείου ο κ. Χάρης Θεοχάρης συζήτησε τις προοπτικές της νέας μαρίνας, την οποίαν ο Υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε ως «έργο μεγάλο και εμβληματικό, πολύ σημαντικό για το Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα ‘project’ το οποίο ωριμάζει σταδιακά και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Σε ό,τι αφορά στην προοπτική νέας επιβολής αυστηρών περιοριστικών μέτρων για την αναχαίτιση του 4ου κύματος της πανδημίας, ο κ. Θεοχάρης επισήμανε πως «η χώρα μας έδειξε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και αντανακλαστικών. Το προηγούμενο διάστημα ταξίδεψα στο εξωτερικό, σε μια προσπάθεια να επισκεφθώ από κοντά όλες τις μεγάλες αγορές για τον Ελληνικό Τουρισμό. Παντού, ένα από τα βασικά ερωτήματα που μου έθεταν ήταν μήπως προσπαθούμε, για οικονομικούς λόγους αλλά και για να διώξουμε το φόβο των τουριστών, να θέσουμε σε προτεραιότητα την οικονομία και όχι την προστασία της δημόσιας υγείας. Την απάντησή μου την ξέρετε και ταυτίζεται με την πάγια θέση της κυβέρνησης: Πάνω από όλα είναι η υγειονομική ασφάλεια, χωρίς κανέναν απολύτως συμβιβασμό ή έκπτωση. Η μάχη που δίνουμε είναι να μην κλείσουν οι άλλες χώρες τα σύνορά τους προς την Ελλάδα. Και για να πετύχουμε, πρέπει εμείς να δείξουμε ότι έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης. Άρα συμπεριφορές λανθασμένες και εκτός νόμου δεν πρέπει να γίνουν ανεκτές. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, η Κρήτη έχει επιδείξει σοβαρότητα. Νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει έτσι -και καλύτερα ακόμη».

Ερωτηθείς σχετικά με την τουριστική κίνηση προς την Ελλάδα από συγκεκριμένες χώρες, ο Υπουργός Τουρισμού εξήγησε ότι «κάθε κράτος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Η Σκανδιναβία, επί παραδείγματι, είναι μία περιοχή η οποία έχει έντονο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Έχει καθυστερήσει στο πρόγραμμα των εμβολιασμών και, κατά συνέπεια, ο κόσμος που ταξιδεύει είναι λιγότερος. Αυτό έχει επηρεάσει τα Χανιά. Άλλες χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, ξεκίνησε αργά. Η ευχάριστη έκπληξη για εμάς είναι η Πολωνία. Γενικότερα, όμως, το καλό είναι ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά η πρώτη επιλογή για τους τουρίστες από τις περισσότερες χώρες, όταν επιλέγουν προορισμό μακριά από την πατρίδα τους».

Τέλος, προτού αναχωρήσει από την Κρήτη, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης επισκέφθηκε το Οινοποιείο Δουλουφάκη, στις Δαφνές Ηρακλείου. Ο κ. Θεοχάρης είχε εκεί την ευκαιρία να δοκιμάσει τα προϊόντα που παράγει η συγκεκριμένη μονάδα, αλλά και να εξάρει σε δηλώσεις του τη σημασία του οινοτουρισμό για την ποιοτική αναβάθμιση του Ελληνικού Τουρισμού. Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Τουρισμού, «το οινοποιείο του κ. Νίκου Δουλουφάκη συνδυάζει υποδειγματικά την πανάρχαια κρητική τέχνη της οινοποιίας με το οικογενειακό μεράκι αλλά και τη σύγχρονη αντίληψη για τις σωστές διαδικασίες παραγωγής. Συγχαίρω από καρδιάς τον κ. Δουλουφάκη και τους συνεργάτες του. Είναι μέρος μιας προσπάθειας που όλοι μαζί καταβάλλουμε για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού, όπως ο οινοτουρισμός και ο οικοτουρισμός, με στόχο τη διαφοροποίηση και την απελευθέρωση των πραγματικών δυνάμεων της εθνικής τουριστικής βιομηχανίας».

