Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Σταματήστε το έγκλημα με τα αρχαία στο σταθμό Βενιζέλου

Έκκληση Τσίπρα στον Πρωθυπουργό για να μην αποσπαστούν τα αρχαία από το μετρό της Θεσσαλονίκης.

Έκκληση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να μην προχωρήσει με την απομάκρυνση των αρχαίων από το μέτρο της Θεσσαλονίκης απευθύνει, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

«Έστω την ύστατη στιγμή, καλώ τον κ. Μητσοτάκη να ακούσει τις εκκλήσεις των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως και της κοινωνίας των πολιτών και να σταματήσει το έγκλημα του τεμαχισμού και της απόσπασης του μοναδικού μνημειακού συνόλου στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης, την καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης», σημειώνει ο κ. Τσίπρας και τονίζει:

«Υπάρχει λύση υψηλής κατασκευαστικής τεχνολογίας, ώστε και το Μετρό να λειτουργήσει στην ώρα του και να παραμείνουν αμετακίνητες στη θέση τους αυτές οι πολύτιμες αρχαιότητες της παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως υποστηρίζει και η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της Θεσσαλονίκης».

Απάντηση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, ο οποίος μέσω ανάρτησής του τόνισε ότι, η λύση που εφαρμόζεται είναι η μόνη που εγγυάται και μετρό και αρχαία και παρέπεμψε στις αποφάσεις του ΣτΕ και του ΚΑΣ.

«Ο κ. Καραμανλής ας πάψει να ψεύδεται μονίμως και ασυστόλως. Η απόφαση του ΣτΕ δεν υπαγορεύει τον τεμαχισμό και το ξήλωμα των αρχαίων από τον σταθμό Βενιζέλου. Δυστυχώς, δεν την απαγορεύει, με μια ψήφο διαφορά. Η βαρβαρότητα, λοιπόν, που συντελείται αυτή την ώρα είναι επιλογή της Ν.Δ. Και βρίσκει αντίθετους αρχαιολόγους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φορείς της πόλης και το 62% των κατοίκων. Η βαρβαρότητα που συντελείται αυτή την ώρα βαραίνει και χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και για αυτή τη βαρβαρότητα θα πληρώσουν βαρύ τίμημα», απάντησαν ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς και ο αναπληρωτής τομεάρχης Χρήστος Γιαννούλης.

