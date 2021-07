Κοινωνία

Βουλιαγμένη: Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη – πληροφορίες ζητά η ΕΛΑΣ

Ο νεαρός σκοτώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία της και ανατράπηκε.

Ένα αγόρι 21 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του παλαιού δημαρχείου της πόλης. Ο νεαρός σκοτώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία της και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο τροχαίο δυστύχημα ενεπλάκη ένα άγνωστο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μαύρου χρώματος πιθανόν μάρκας AUDI, το οποίο φέρει υλικές ζημιές στο οπίσθιο τμήμα του. Ο οδηγός αυτού εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με το ανωτέρω όχημα και τον οδηγό αυτού, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιανατολικής Αττικής στα τηλέφωνα 210-9608017 και 210-9608000.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη 21/7 και περί ώρα 21:40 στη Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Θησέως, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

