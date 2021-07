Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: νέες διώξεις κατά του επιδειξία

Νέες κατηγορίες σε βάρος του 22χρονου που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία κοπέλας και αναγνωρίστηκε από πλήθος άλλων.

Υπόλογος για δύο κακουργηματικού βαθμού κατηγορίες για απόπειρα σεξουαλικής βίας είναι πλέον ο 22χρονος επιδειξίας, ο οποίος τον περασμένο Μάιο συνελήφθη μετά από παρενόχληση 25χρονης γυναίκας στη Νέα Σμύρνη.

Ο νεαρός, ο οποίος τότε βρέθηκε αντιμέτωπος με πλημμέλημα για πράξεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών, πλέον είναι αντιμέτωπος με βαρύτατο κατηγορητήριο που αφορά δύο πράξεις απόπειρας βιασμού και για μία πράξη προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης που άσκησε σε βάρος του ο εισαγγελέας Κώστας Σπυρόπουλος.

Ο εισαγγελέας ερεύνησε καταγγελίες γυναικών, οι οποίες, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο του επιδειξία με αφορμή όσα έγιναν στην είσοδο της πολυκατοικίας της 25χρονης τον Μάιο, αναγνώρισαν τον 22χρονο ως τον δράστη επιθέσεων σε βάρος τους.

Η πρώτη καταγγελία που απασχόλησε τον εισαγγελικό λειτουργό είναι 22χρονης, η οποία αναγνώρισε στο πρόσωπο του συνομηλίκου της επιδειξία τον δράστη της επίθεσης που δέχθηκε τον Αύγουστο του 2020 στην είσοδο της πολυκατοικίας της.

Σύμφωνα με την καταγγέλουσα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 6ης Αυγούστου 2020 και ενώ επέστρεφε στο σπίτι της στον Νέο Κόσμο, διαπίστωσε ότι την ακολουθεί ο 22χρονος, ο οποίος την πρόλαβε στην πόρτα της πολυκατοικίας της και της επιτέθηκε αρπάζοντάς την από τον λαιμό και πιάνοντας τα οπίσθιά της. Η παθούσα ισχυρίζεται ότι της έκλεισε το στόμα και προσπάθησε να τη βάλει μέσα στην είσοδο του κτιρίου και ότι κατάφερε να γλυτώσει μετά από πάλη που έγινε μεταξύ τους. Για το περιστατικό η νεαρή γυναίκα είχε κάνει αμέσως καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε δικογραφία κατά αγνώστου δράστη.

Η δεύτερη περίπτωση, που αποτυπώνεται -πλέον- ως πράξη απόπειρας βιασμού, αφορά την καταγγελία 19χρονης, η οποία δέχθηκε επίθεση από τον νεαρό στις 3 Σεπτεμβρίου 2020, επίσης στη Νέα Σμύρνη. Και αυτή η επίθεση είχε καταγγελθεί αμέσως στις Αρχές από τη νεαρή γυναίκα και είχε σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστου δράστη.

Ακόμη μία πράξη του νεαρού σε βάρος μίας 28χρονης, επίσης στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 στη Νέα Σμύρνη, αξιολογήθηκε από τον εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος έκρινε ότι συνιστά ηπιότερη περίπτωση σεξουαλικής βίας και έτσι αποδίδεται στον κατηγορούμενο με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο νεαρός, ο οποίος κλήθηκε σε ανωμοτί κατάθεση πριν την άσκηση ποινικής δίωξης, φέρεται να αρνήθηκε όσα καταγγέλονται σε βάρος του και να αμφισβήτησε τις περιγραφές των γυναικών, ισχυριζόμενος πως δεν αποδεικνύεται ότι αυτός είναι ο δράστης των επιθέσεων. Φέρεται, επίσης, να επικαλέστηκε κατάθεση άλλης γυναίκας που έχει καταγγείλει επίθεση που δέχθηκε στη Νέα Σμύρνη από ηλικιακά μεγαλύτερο άνδρα, ο οποίος έχει πιο ανοιχτά χρώματα από τον ίδιο και η καταγγέλουσα προσδιόρισε ως πιθανά αλλοδαπό.

