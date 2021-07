Οικονομία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επιπλέον χρηματοδότηση για την Υγεία στην Ελλάδα

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το κονδύλι για στήριξη της υγείας. Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε επιπλέον 100 εκατομμύρια Ευρώ για την Ελλάδα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» του ΕΣΠΑ.

Τα κεφάλαια αυτά θα διατεθούν για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας της χώρας και την πρόσβαση των πολιτών σε αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, θα κατευθυνθούν στην υποστήριξη κινητού δικτύου μονάδων για την ανακούφιση των νοσοκομείων λόγω της πανδημίας, στη βελτίωση παροχής υπηρεσιών για τους χρόνια πάσχοντες και την υποστήριξη της ψυχικής και φυσικής υγείας του υγειονομικού προσωπικού.

