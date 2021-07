Κοινωνία

Μάτι: Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τους 102 νεκρούς

Πριν από τρία χρόνια σαν σήμερα γράφτηκε μία από τις μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες.

Σε κλίμα συγκίνησης και συναισθηματικής φόρτισης τελέστηκε σήμερα το μνημόσυνο για τα τρία χρόνια από την φονική πυρκαγιά στο Μάτι, στις 23 Ιουλίου 2018. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιούνται μια σειρά από εκδηλώσεις στη μνήμη των 102 νεκρών. Η επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κόκκινο Λιμανάκι και το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, η γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου, ο δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς.

«Τρία χρόνια μετά και κανείς δεν έχει ξεχάσει. Όσα χρόνια και να περάσουν κανείς δεν θα ξεχάσει πόσο άδικα χάθηκαν αυτοί οι 102 συνάνθρωποί μας. Χάθηκαν αλλά είναι εδώ, οι ψυχές τους, η μνήμη τους, η παρακαταθήκη τους μας οδηγεί. Δουλεύουμε κάθε μέρα για να προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε τη χώρα μας και να μην έχουμε ποτέ μα ποτέ ξανά, ένα νέο Μάτι. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, και προσέθεσε: «Συνεχίζουμε κάτω από δύσκολες συνθήκες, συνθήκες που δεν αφορούν τη χώρα μας, συνθήκες που αφορούν όλο τον κόσμο, με μια κλιματική αλλαγή η οποία είναι εδώ, και με την ανάγκη οι αρρυθμίες και οι παθογένειες δεκαετιών όσο πιο γρήγορα σε πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τη χώρα και οι συνάνθρωποί μας, οι Έλληνες και να νιώθουν και να είναι ασφαλείς».

«Οφείλουμε να τιμούμε τη μνήμη των νεκρών, οφείλουμε να κάνουμε κάθετι που περνάει από το χέρι μας ώστε να δικαιωθούν οι ψυχές τους και οι οικογένειές τους», δήλωσε η γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου.

«Όλα τα θύματα θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στο μυαλό και την καρδιά μας. Ωστόσο αυτό δεν αρκεί. Ως καλύτερο φόρο τιμής, οφείλουμε όλοι να επικαιροποιούμε τη δέσμευσή μας, πως ούτε θα ξεχάσουμε, ούτε μένουμε άπραγοι», υπογραμμίζει ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων από τις φονικές πυρκαγιές στο Μάτι που στοίχισαν τη ζωή 102 συνανθρώπους μας. Στο μήνυμα του επισημαίνει ότι η Περιφέρεια Αττικής με συνεχείς παρεμβάσεις και σχέδιο θωρακίζει την περιοχή, «ώστε να μην ξαναζήσουμε τέτοια τραγωδία» και με στοχευμένες δράσεις στηρίζονται οι πληγέντες, για να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή. «Αυτοδιοίκηση και κεντρική διοίκηση θα συνεχίσουμε να συμπορευόμαστε και να συμβάλουμε στη θεραπεία των πληγών των κατοίκων της περιοχής. Στόχος είναι μέσα από την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε στη διάθεση μας, να συμβάλλουμε έμπρακτα στην υποστήριξη των πληγέντων. Θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες», σημειώνει ο περιφερειάρχης.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ραφήνας- Πικερμίου, Βαγγέλης Μπουρνούς, τόνισε ότι τρία χρόνια μετά, τίποτα δεν έχει διαγραφεί από τη μνήμη: «Είμαστε εδώ να δώσουμε μέχρι τέλους τον αγώνα να ξαναγυρίσουν οι άνθρωποι στις εστίες τους, να αποκατασταθεί η ζωή τους χωρίς να ξεχνάμε τις 102 ψυχές που θυσιάστηκαν στο βωμό ενός κράτους που δεν υπήρχε πριν από αυτή την περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Συμπληρώνονται σήμερα τρία χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν οι ζωές 103 συνανθρώπων μας. Μια τραγωδία που μένει πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων μας. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μιλήσει για τις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής οι οποίες σε συνδυασμό με την άναρχη δόμηση μπορούν να μας φέρουν στο μέλλον αντιμέτωπους με νέες τραγωδίες. Για τον λόγο αυτό είχε ζητήσει από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να υπάρξει συνεννόηση για την κατάρτιση ολοκληρωμένο σχεδίου. Η τότε αντιπολίτευση, υπό τον κ. Μητσοτάκη επέλεξε για μια ακόμη φορά τον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας με τρόπο χυδαίο.

Σήμερα η επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προειδοποιεί ότι δεν αποκλείεται νέο "Μάτι" στο εγγύς μέλλον καθώς όπως αναφέρει η κλιματική αλλαγή μας φέρνει αντιμέτωπους με μια νέα πραγματικότητα ακραίων δασικών πυρκαγιών, οι οποίες εύκολα μπορούν να ξεπεράσουν τις δυνατότητες καταστολής. Ειδικότερα για την φονική πυρκαγιά στο Μάτι, η προσομοίωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου έδειξε ακραία συμπεριφορά πυρός, με την πυρκαγιά να κατατάσσεται ως κατηγορίας 7, χαρακτηριζόμενη από συνθήκες πυροθύελλας. Δηλαδή πυρκαγιά που είναι αδύνατον να ελεγχθεί. Δεν περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη να ζητήσει συγγνώμη για την τότε συμπεριφορά του. Δυστυχώς δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία των πολιτικών. Αναμένουμε όμως να προχωρήσει έστω και τώρα στην ανάληψη συγκεκριμένης δράσης για την αντιμετώπιση, όσο είναι δυνατόν, των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και στη χώρα μας».

Γεννηματά: Δεν έχουμε μάθει από τα λάθη μας

«Τρία χρόνια μετά τη βιβλική καταστροφή στο Μάτι δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα», αναφέρει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά σε δήλωσή της και προσθέτει πως «ένα μεγάλο ΓΙΑΤΙ κυριαρχεί, περιμένοντας τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης».

«Οι πληγές δεν έχουν ακόμη επουλωθεί και το κυριότερο φαίνεται ότι δεν έχουμε μάθει από τα λάθη μας, δεν υπάρχει πρόληψη και σχέδιο προστασίας των δασών» τονίζει η Φώφη Γεννηματά επισημαίνοντας ότι η πολιτική προστασία εξαντλείται στην κατάσβεση της φωτιάς, μόνο δηλαδή με δράση εκ των υστέρων κι έτσι οι καταστροφές θα συνεχίζονται.

Κουτσούμπας: Ανοιχτές οι πληγές των πληγέντων

«Τρία χρόνια μετά την τραγωδία στο Μάτι δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να μην παλέψουμε ενάντια στις αιτίες που παραμένουν και προετοιμάζουν την επόμενη καταστροφή. Δεν ξεχνάμε, επίσης, ότι και τότε οι κυβερνώντες απέδωσαν την καταστροφή στην “ατομική ευθύνη των κατοίκων”, λογική που και η σημερινή κυβέρνηση αξιοποιεί για να φορτώσει στο λαό την εξέλιξη της πανδημίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Τρία χρόνια μετά, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές, τα προβλήματα των πληγέντων δεν έχουν αντιμετωπιστεί, οι ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές και μέσα αυξάνονται, ενώ η εμπορευματοποίηση της γης και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, συνεχίζουν να γεννούν κινδύνους για νέες τραγωδίες.

Ο αγώνας για όλα αυτά αποτελεί την καλύτερη τιμή στη μνήμη των συνανθρώπων μας, που χάθηκαν σ’ αυτήν την καταστροφή», καταλήγει ο ΓΓ του ΚΚΕ.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει: "Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την φονική πυρκαγιά στο Μάτι κατά την οποία 102 συμπολίτες μας βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Ελάχιστη υποχρέωση της κυβέρνησης ήταν να υιοθετήσει την πρόταση της Ελληνικής Λύσης για διενέργεια εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες στους υπαίτιους της τραγωδίας. Ο πρωθυπουργός λοιπόν ξέχασε να πει ότι η ΝΔ όχι μόνο συγκάλυψε τις εγκληματικές ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά «αναβάθμισε» και τους πρωταγωνιστές που κατείχαν τότε καίριες θέσεις αυταπόδεικτης ευθύνης. Αποδεικνύοντας όπως έγινε και με τις Πρέσπες, ότι «το κράτος έχει συνέχεια» μόνο όταν πρόκειται να συγκαλύψει οικονομικά, πολιτικά και εθνικά εγκλήματα".

