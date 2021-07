Life

“Ήλιος”: Η Αντιγόνη Φρυδά μπαίνει στη σειρά

Ποιον ρόλο θα υποδυθεί η δημοφιλής ηθοποιός.

Η Αντιγόνη Φρυδά μπαίνει στον Β’ Κύκλο της σειράς «Ήλιος» και θα ενσαρκώσει την Ελπίδα.

ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Η Ελπίδα ήταν μαζί με το Δημήτρη (Γιώργος Καραμίχος) στη Σχολή της Αστυνομίας και είχαν μια σύντομη ερωτική ιστορία. Από τότε οι δρόμοι τους χώρισαν... Εκείνη έχει γίνει μια ικανή και επιτυχημένη εγκληματολόγος στην Αθήνα.

Είναι μια δυναμική και φιλόδοξη αστυνομικός καριέρας, που έρχεται στην Καβάλα για να βοηθήσει στη διαλεύκανση μιας διπλής στυγερής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει την πόλη.

Η Ελπίδα θα κάνει τα πάντα για να διαλευκάνει το έγκλημα – πολλές φορές σε κόντρα με τον Δημήτρη. Είναι τα κίνητρά της καθαρά ή υπάρχει και άλλος λόγος για την άφιξή της στην πόλη;

