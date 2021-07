Κόσμος

Ελπιδοφόρος για Αγία Σοφία: Θρηνούμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη

Τη ζοφερή επέτειο ενός έτους από τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί επισημαίνει σε εγκύκλιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.



«Η ημέρα είναι ζοφερή», υπογράμμισε, «όχι μόνο για τους ορθόδοξους χριστιανούς, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται με νηφαλιότητα και αμεροληψία ότι η Αγία Σοφία δεν είναι απλά ένας ιερός τόπος για όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς, αλλά ένα μοναδικό σύμβολο που χαρακτηρίζει την πίστη μας και τον πολιτισμό μας και το οποίο ως μνημείο πολιτισμού θα μπορούσε να συνεχίζει να λειτουργεί ως μουσείο με σεβασμό στην ιστορία και στην ιερότητα του χώρου». Όμως, τονίζει, «σε μια πόλη με πολλούς τόπους αφιερωμένους στην ισλαμική λατρεία, η μετατροπή της σε ισλαμικό τέμενος χρησιμοποιήθηκε για να σταλεί ένα μήνυμα στις θρησκευτικές μειονότητες της χώρας, ποτίζοντας το δέντρο του εθνικισμού».

«Για αυτό τον λόγο», καταλήγει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, «θρηνούμε όχι μόνο σήμερα αλλά και κάθε ημέρα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη Μεγάλη Εκκλησία. Η Αγία Σοφία, η οποία είναι το διαμάντι που μας παρέδωσε ο Βυζαντινός Πολιτισμός, θα μπορούσε να παραμείνει ένας χώρος διαλόγου μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών, καθώς κάθε πολιτισμός και κάθε θρησκεία αξίζουν τον σεβασμό μας. Και, αν όμως έπρεπε οπωσδήποτε να αποκατασταθεί ο λατρευτικός χαρακτήρας της, τότε σίγουρα θα έπρεπε αυτός να ταυτίζεται με τον αρχικό σκοπό της κατασκευής της».

Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, «μέχρι οι προσευχές μας να εισακουστούν, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας βοηθώντας με κάθε τρόπο τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο».

