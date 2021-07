Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – ΠΟΥ: Ζητεί συνεργασία και έρευνες στην Ουχάν

Την συνεργασία όλων των χωρών και της Κίνας για τις έρευνες για την προέλευση του κορονοϊού ζητεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κάλεσε σήμερα όλες τις χώρες να συνεργαστούν για να ερευνήσουν την προέλευση του κορονοϊού που προκάλεσε τη νόσο COVID-19, μία ημέρα αφού η Κίνα απέρριψε τα σχέδια για περισσότερους ελέγχους σε εργαστήρια και αγορές στο έδαφός της.

Τα πρώτα κρούσματα COVID-19 σε ανθρώπους αναφέρθηκαν στην πόλη Ουχάν της κεντρικής Κίνας τον Δεκέμβριο του 2019. Η Κίνα έχει κατ’ επανάληψη απορρίψει τις θεωρίες ότι ο ιός διέρρευσε από ένα από τα εργαστήριά της.

Ο ΠΟΥ πρότεινε αυτό τον μήνα να γίνουν συμπληρωματικές έρευνες σε αυτές που ήδη διενεργήθηκαν στην Κίνα. Αλλά ο Ζενγκ Γισίν, υφυπουργός στην κινεζική Εθνική Επιτροπή Υγείας, είπε χθες ότι το Πεκίνο δεν θα δεχθεί την πρόταση ως έχει.

Ερωτηθείς για την απόρριψη της Κίνας, ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Ταρίκ Γιασάρεβιτς είπε σε ενημέρωση στη Γενεύη: «Αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής, δεν έχει να κάνει με απόδοση ευθυνών».

«Αφορά βασικά μια ανάγκη ότι όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πώς το παθογόνο εισήλθε στον ανθρώπινο πληθυσμό. Υπό αυτή την έννοια, οι χώρες πράγματι έχουν την ευθύνη να συνεργαστούν και να εργαστούν από κοινού με τον ΠΟΥ σε πνεύμα συνεργασίας».

Ομάδα υπό την ηγεσία του ΠΟΥ πέρασε τέσσερις εβδομάδες στην Ουχάν και τις γύρω περιοχές με Κινέζους επιστήμονες και ανέφερε σε κοινή ανακοίνωση τον Μάρτιο ότι ο ιός πιθανόν είχε μεταδοθεί από νυχτερίδες σε ανθρώπους μέσω άλλου ζώου και ότι χρειαζόταν περαιτέρω έρευνα.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς έχει πει ότι η έρευνα παρεμποδίστηκε από την έλλειψη ανεπεξέργαστων δεδομένων κατά τις πρώτες ημέρες της εξάπλωσης εκεί.

Χώρες, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, και ορισμένοι επιστήμονες έχουν ζητήσει περαιτέρω έρευνες, ιδιαίτερα στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν, που διενεργούσε έρευνες σε νυχτερίδες.

Διπλωμάτες είπαν ότι η Κίνα αμέσως έκανε γνωστή την αντίθεσή της στο σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον Τέντρος σε συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών με κράτη-μέλη πριν από μία εβδομάδα.

«Οι Κινέζοι το θεωρούν αυτό απόρριψη της κοινής έκθεσης», δήλωσε ένας εξ αυτών.

