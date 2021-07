Κοινωνία

Έγκλημα στην Φολέγανδρο: Στις φυλακές Κορυδαλλού ο 30χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο λιμάνι του Πειραιά έφτασε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς, ο οποίος έχει κριθεί προφυλακιστέος.

Στο λιμάνι του Πειραιά έφτασε από την Νάξο το μεσημέρι της Παρασκευής, ο 30χρονος καθ’ομολογίαν δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, προκειμένου να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως για προσωρινή κράτησή του.

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά τη χθεσινή απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος και αναχώρησε σήμερα από τη Νάξο προκειμένου να μεταχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι δύο συνήγοροι υπεράσπισής του έχουν υποβάλλει αίτημα διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Ο συνήγορός του, Γιάννης Βλάχος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι από χθες άρχισε να συγκροτεί τον εαυτό του και να επικοινωνεί ουσιαστικά με το περιβάλλον. Παράλληλα, ο κ. Βλάχος έκανε γνωστό ότι έχει δοθεί συναίνεση να ανοίξουν όλοι οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης του 30χρονου. Τέλος σημείωσε ότι ο πελάτης του επιμένει ότι δεν ξυλοκόπησε την άτυχη κοπέλα.

Ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της οικογένειας της 26χρονης Γαρυφαλλιάς, μίλησε στον ΑΝΤ1 για το πόρισμα του ιατροδικαστή που οδηγεί σε κατάρρευση του σεναρίου ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε συνείδηση των πράξεων του.

“Με την απολογία του δράστη κατέρρευσε το τεκμήριο αθωότητας του”, τόνισε και εξήγησε: “Όταν λες “εγώ το έκαναν αλλά δεν τη χτύπησα, ήταν μια έκρηξη της στιγμής γιατί είμαι διπολικός, άρα δεν είχα συνείδηση του αδίκου κι αυτών που έκανα”, λες στην ουσία “μη με στείλετε φυλακή, στείλτε με να θεραπευτώ”” ανέφερε ο κ. Κούγιας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλιαγμένη: Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη – πληροφορίες ζητά η ΕΛΑΣ

Καλλιθέα: συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά από λογομαχία (εικόνες)

Καρδίτσα: Νεκρός 12χρονος σε αρδευτικό κανάλι