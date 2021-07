Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: Ανοικτή η πλατφόρμα για τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα για τη σεζόν 2021-2022.

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ενισχυμένο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από το Σάββατο, 24 Ιουλίου, αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ στη διεύθυνση (ΕΔΩ)

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr > Εργασία και ασφάλιση > Αποζημιώσεις και παροχές > Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού. Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος και έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022 θα διαρκέσει 12 μήνες, από 1η Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Ιουλίου 2022. Συνολικά χορηγήθηκαν 300.000 επιταγές και ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 30.000.000 ευρώ.

Ως επιπλέον κίνητρα συμμετοχής, για πρώτη φορά η επιδότηση καταλυμάτων ενισχύεται κατά 20% τον Αύγουστο, ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη των επιχειρήσεων και αυξημένη διαθεσιμότητα κατά την «αιχμή» της περιόδου των διακοπών, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος, καθώς θα υλοποιηθεί νέα ηλεκτρονική αίτηση αποπληρωμής.

Για αναλυτικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση (ΕΔΩ)

