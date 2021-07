Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Moderna – EMA: “Πράσινο φως” για παιδιά 12-17 ετών

Ανοίγει ο δρόμος για να γίνει το δεύτερο εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού που εγκρίνεται για χορήγηση σε εφήβους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνέστησε σήμερα την έγκριση χρήσης του εμβολίου της Moderna κατά της Covid-19 σε παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών, ανοίγοντας τον δρόμο αυτό να γίνει το δεύτερο εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού που εγκρίνεται για χορήγηση σε εφήβους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χρήση του εμβολίου, με την επωνυμία Spikevax, θα είναι η ίδια σε παιδιά από 12 έως 17 ετών όπως και σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, με δύο δόσεις στους μυς του άνω βραχίονα, σε χρονική απόσταση τεσσάρων εβδομάδων.

«Η Επιτροπή του ΕΜΑ που ασχολείται με φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση (CHMP) συνέστησε να δοθεί μια επέκταση ένδειξης στο εμβόλιο Spikevax (Moderna) κατά της Covid-19 ώστε να διερευνθεί η χρήση του σε παιδιά ηλικιών 12 έως 17 ετών», ανέφερε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Τα αποτελέσματα του εμβολίου Spikevax της αμερικανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Moderna ,εξετάστηκαν σε μια μελέτη στην οποία συμμετείχαν 3.732 παιδιά ηλικιών 12 έως 17 ετών. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι το εμβόλιο παρήγαγε μια απόκριση αντισωμάτων σε παιδιά ηλικιών 12 έως 17 ετών συγκρίσιμη με εκείνη που παρατηρήθηκε σε νεαρούς ενήλικες ηλικιών 18 έως 25 ετών.

«Αυτά τα αποτελέσματα επέτρεψαν στην CHMP να συμπεράνει ότι η αποτελεσματικότητα του Spikevax στις ηλικίες 12 έως 17 ετών είναι παρόμοια με αυτή σε ενηλίκους», συμπλήρωσε ο ΕΜΑ.

Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech κατά της Covid-19, που χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία mRNA με αυτό της Moderna, έχει ήδη λάβει έγκριση για χορήγηση σε παιδιά άνω των 12 ετών στις ΗΠΑ, τον Καναδά και στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι έφηβοι γενικά αναπτύσσουν λιγότερο σοβαρές μορφές ασθένειας της Covid-19 σε σχέση με τους ηλικιωμένους, αλλά δεν είναι ανοσοποιημένοι απέναντι σε μολύνσεις και συνδράμουν στη μετάδοση του ιού εντός του πληθυσμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανοσοποίηση των εφήβων είναι απαραίτητη για την λήξη της πανδημίας, σύμφωνα με ειδικούς.

Οι μισοί ενήλικες στην Ευρώπη, ή 200 εκατομμύρια άνθρωποι, έχουν εμβολιαστεί κατά της Covid-19, ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

