Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το Σύνταγμα ενώνει, δεν διχάζει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πυρά" του ΣΥΡΙΖΑ στον Πρωθυπουργό με αφορμή την αναφορά του στο Σύνταγμα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

«Ο κ. Μητσοτάκης αρνείται επανειλημμένως να αναλάβει τις εγκληματικές ευθύνες του για την κατάσταση που έχει βρεθεί πλέον η χώρα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «εμφανίστηκε για άλλη μια φορά για να διχάσει τον ελληνικό λαό, και όχι για να τον ενώσει στην κοινή προσπάθεια».

«Μάλιστα διέπραξε το βαρύτατο ατόπημα να επικαλεστεί το Σύνταγμα για να δικαιολογήσει τον διχασμό που προκαλεί», προσθέτει και τονίζει: «Το Σύνταγμα, όμως, ενώνει και δεν διχάζει. Ο μόνος που διχάζει είναι ο ίδιος και η κυβέρνησή του». Όπως σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση, «βεβαίως και το κράτος δικαιούται να αξιώνει από τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Κι αυτό ακριβώς είναι το νόημα για την καθολικότητα του εμβολιασμού».

«Όμως το Σύνταγμα λέει επίσης ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Και ότι οι περιορισμοί των δικαιωμάτων οφείλουν να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας», επισημαίνει και καλεί τον πρωθυπουργό να «ανοίξει το Σύνταγμα». «Δεν θα κουραστεί να το βρει, είναι στο ίδιο άρθρο με τη διάταξη που επικαλέστηκε, στην παράγραφο 1 του άρθρου 25», σημειώνει και καταλήγει: «Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι στο Συνταγματικό Δίκαιο θα έγραφε κάτω από την βάση. Ευτυχώς για αυτόν όμως δεν χρειάστηκε ποτέ να περάσει από το δημόσιο πανεπιστήμιο».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει ότι «ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, ισχυριζόμενος ότι του δίνει το δικαίωμα να καταστρατηγήσει τις ατομικές ελευθερίες πολιτών μέσω της επιβολής υποχρεωτικού εμβολιασμού. Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης παραβλέπει το άρθρο 2 παρ. 1 που καθορίζει τις αρχές της ανθρώπινης αξίας που νοηματοδοτεί το κράτος δικαίου. Αντιπαρέρχεται το άρθρο 4 παρ. 1 που εγγυάται την ισότητα και την ισονομία. Κυρίως όμως αγνοεί επιδεικτικά την παρ, 1 του άρθρου 25 που ο ίδιος επικαλέστηκε και θέτει τον απαράβατο όριο της αρχής της αναλογικότητας. Σύμφωνα με την οποία καθίσταται αντισυνταγματική λ.χ. η απόλυση κάποιου εργαζομένου λόγω της άρνησης του να εμβολιασθεί. Η επιλεκτική ερμηνεία του Συντάγματος συνεπώς οδηγεί σε αμφισημίες και εσφαλμένες ερμηνείες. Με «αμφισημίες» όμως όχι μόνο δεν πείθεις, αλλά εντείνεις και τις αμφιβολίες στους πολίτες.»

Ειδήσεις σήμερα:

Ελπιδοφόρος για Αγία Σοφία: Θρηνούμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη

Μεγάλη φωτιά στο Καλέντζι Κορινθίας (εικόνες)

Εμβόλιο Moderna – EMA: “Πράσινο φως” για παιδιά 12-17 ετών