Βαρώσια - Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Απερίφραστη καταδίκη της Τουρκίας

Ικανοποίηση της Ελλάδας για τη δήλωση του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα Βαρώσια. Καταδικάζει ρητά τις εξαγγελίες Ερντογάν.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την ανακοίνωση στην Κύπρο από τον Τούρκο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στις 20 Ιουλίου 2021 σχετικά με το περαιτέρω άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων και το ΣΑ εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τις μονομερείς αυτές ενέργειες οι οποίες είναι αντίθετες με προηγούμενα ψηφίσματα και δηλώσεις του», δήλωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου.

Λίγο νωρίτερα, το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο διπλωμάτες, ανέφερε ότι το ΣΑ με ομόφωνη δήλωσή του καταδίκασε ρητά τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τις «μονομερείς ενέργειές του» που αντιτίθενται στα ψηφίσματά του.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας επανεπιβεβαιώνει το καθεστώς των Βαρωσίων, όπως αυτό ορίζεται σε προηγούμενα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος 550 (1984) και του ψηφίσματος 789 (1992)», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΣΑ. «Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε απόπειρα διευθέτησης οποιουδήποτε μέρους των Βαρωσίων από ανθρώπους εκτός των κατοίκων του είναι απαράδεκτη και ότι δεν πρέπει να πραγματοποιούνται ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με τα ψηφίσματά του», προσθέτει.

Όπως αναφέρει, το Συμβούλιο «ζητά την άμεση αντιστροφή αυτής της πορείας δράσης και την αντιστροφή όλων των μέτρων που ελήφθησαν για τα Βαρώσια από τον Οκτώβριο του 2020. Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω μονομερείς ενέργειες που δεν είναι σύμφωνες με τα ψηφίσματά του και ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τις εντάσεις στο νησί και να βλάψει τις προοπτικές μιας επίλυσης».

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού και της εφαρμογής των ψηφισμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των Βαρωσίων υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και του σεβασμού της ελεύθερης μετακίνησης μελών της UNFICYP», καταλήγει.

Ικανοποίηση της Ελλάδας

Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίηση της για τη δήλωση του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα Βαρώσια, η οποία καταδικάζει ρητά τις εξαγγελίες της τουρκικής ηγεσίας και της ηγεσίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Συγκεκριμένα, σημειώνουν ότι με δήλωσή του ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον τρέχοντα μήνα, Γάλλος Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, εξ ονόματος του Συμβουλίου Ασφαλείας, επιβεβαιώνει εκ νέου τις αποφάσεις 550 και 789 σχετικά με το καθεστώς των Βαρωσίων, λεκτικό που υπήρχε και στην προηγούμενη δήλωση που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι σημαντικές διαφορές με την προηγούμενη δήλωση, όπως υπογραμμίζουν, είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει ρητή αναφορά σε καταδίκη των εξαγγελιών αυτών, και όχι απλώς έκφραση «βαθιάς ανησυχίας».

Επίσης, επισημαίνουν ότι γίνεται για πρώτη φορά ρητή αναφορά στην τουρκική ηγεσία και στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Σημειώνουν ότι στη δήλωση του περασμένου Οκτωβρίου γινόταν γενική αναφορά σε «ανακοίνωση που έγινε στην Άγκυρα».

Η δήλωση τονίζει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί για την ανατροπή όλων των ενεργειών που έγιναν στα Βαρώσια από τον περασμένο Οκτώβριο και υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποφευχθούν μονομερείς ενέργειες, οι οποίες εναντιώνονται στις αποφάσεις του και μπορούν να αυξήσουν την ένταση, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά εκ νέου την τουρκική πλευρά.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας υποδηλώνει, επίσης, την ανάγκη σεβασμού και εφαρμογής των αποφάσεων του, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης των Βαρωσίων υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ. Η σημασία του σημείου αυτού έγκειται στο γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θεωρεί ότι οι παράνομες τουρκικές ενέργειες δεν βλάπτουν μόνο την Κύπρο, αλλά και τον ίδιο τον ΟΗΕ, αναδεικνύουν.

Τέλος, το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει εκ νέου ότι η επίλυση του Κυπριακού θα πρέπει να γίνει στη βάση μιας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, όπως ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του, καταρρίπτοντας έτσι, για μια ακόμα φορά, οποιαδήποτε πρόταση λύσης που προωθεί η τουρκική πλευρά και βρίσκεται εκτός του πλαισίου αυτού.

Η εισαγωγή του ανωτέρω λεκτικού αποτελεί αποτέλεσμα του στενού συντονισμού μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, τονίζουν οι ίδιες διπλωματικές πηγές. Σημειώνουν τις επαφές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, αλλά και τον συνεχή συντονισμό μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη, τόσο κατά την επίσκεψη του ΥΠΕΞ στη Λευκωσία προχθές όσο και κατά τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους χθες.

Επίσης, συγκρατούν την ενεργή συνεισφορά της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΗΕ, η οποία βρισκόταν σε τακτική επαφή με τα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία και η Ιρλανδία, και επισημαίνουν πως έπαιξαν ιδιαιτέρα εποικοδομητικό ρόλο στις σχετικές διαβουλεύσεις.

Παράλληλα, οι διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι με τις ανωτέρω ενέργειες, Αθήνα και Λευκωσία συνεχίζουν τον συντονισμό τους προκειμένου το ζήτημα να τεθεί και στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

