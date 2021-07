Κοινωνία

Βιασμός τουρίστριας στην Κρήτη: Συνελήφθη νεαρός έπειτα από καταγγελία

Μία νέα υπόθεση βιασμού, με θύμα μία κοπέλα που έκανε διακοπές, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης όταν η 26χρονη γυναίκα απολάμβανε το ποτό της σε μπαρ της Χερσονήσου.

Όπως κατήγγειλε η ίδια στις Αρχές, γνώρισε έναν 21χρονο και έκαναν παρέα. Ωστόσο κάποια στιγμή εκείνος την πήρε μαζί του και πήγαν σ’ ένα ερημικό μέρος, όπου τη βίασε.

Η νεαρή γυναίκα, μετά το αρχικό σοκ, πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε το γεγονός, ενώ εξετάστηκε και από ιατροδικαστή.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν τις έρευνες, ενώ ο 21χρονος αναζητήθηκε και τελικά συνελήφθη.

