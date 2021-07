Οικονομία

ΑΑΔΕ: Με πλαστά τιμολόγια και καταθετήρια έπαιρναν επιδοτήσεις

Πρόκειται για πάνω από 100 καταθετήρια, που κατάσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αφορούν σε συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ!

(εικόνα αρχείου)

Νέο κύκλωμα εικονικών στοιχείων με σκοπό την είσπραξη επιδοτήσεων εντόπισαν οι ελεγκτές ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για υπόθεση, για την οποία πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, με το λογότυπο γνωστής τράπεζας, τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα δεν αναγνωρίζει όπως αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για 114 καταθετήρια, που κατάσχεσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αφορούν σε συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ! Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διερεύνησης και εξάρθρωσης του κυκλώματος, έχει αποσταλεί πληθώρα πληροφοριακών δελτίων στις ΔΟΥ, όπου υπάγονται οι λήπτριες επιχειρήσεις. Τα πλαστά καταθετήρια αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις, που λαμβάνουν επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις.

Η απάτη σύμφωνα με τις πηγές της ΑΑΔΕ, εξελίσσεται σε τρία διαδοχικά στάδια:

Πρώτον, εικονική επιχείρηση εκδίδει εικονικό στοιχείο τιμολόγησης από εικονική επιχείρηση.

Δεύτερον, η λήπτρια επιχείρηση χρησιμοποιεί το εικονικό τιμολόγιο ως παραστατικό, που θα δικαιολογήσει το κόστος απόκτησης του επενδυτικού αγαθού.

Τρίτον, η εκδότρια επιχείρηση, πέραν της έκδοσης του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εκδίδει και πλαστό καταθετήριο της τράπεζας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εξόφληση της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στη λήπτρια.

Τέταρτον, η λήπτρια επιχείρηση, έχοντας διασφαλίσει τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα της απόκτησης του επενδυτικού αγαθού (τιμολόγιο και τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης), χωρίς στην πραγματικότητα να έχει προβεί σε κάποια επένδυση, συντάσσει τον σχετικό φάκελο προς τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να λάβει την επιδότηση.

Ήδη, έχουν αποσταλεί μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, της πλαστογραφίας εγγράφων και της παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιοι διαχειριστικοί φορείς.

