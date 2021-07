Οικονομία

“Ελλάδα 2.0”: Υπεγράφη η συμφωνία χρηματοδότησης από την Κομισιόν

“Κλείδωσαν” τα πρώτα 13 δισ. ευρώ. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η ολοκλήρωση της διαδικασίας της υπογραφής της σύμβασης δανείων.

Υπεγράφη στις Βρυξέλλες η συμφωνία χρηματοδότησης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αφορά στις ενισχύσεις ύψους 17,8 δισ. ευρώ που έχει αιτηθεί η Ελλάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Η συμφωνία αφορά στα πρώτα 13.515.279.418 ευρώ, καθώς η διάθεση των υπολοίπων ενισχύσεων προβλέπεται στον σχετικό κανονισμό ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την προβλεπόμενη αναθεώρηση του 2023.

Στις επόμενες ημέρες αναμένεται και η ολοκλήρωση της διαδικασίας της υπογραφής της σύμβασης δανείων, που έχει επίσης οριστικοποιηθεί και αφορά δάνεια πολύ χαμηλού επιτοκίου αξίας 12.727.538.920 ευρώ. Τη σύμβαση υπέγραψε από ευρωπαϊκής πλευράς ο επίτροπος Οικονομικών, Πάολο Τζεντολόνι και από πλευράς της Ελλάδος ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης, Θόδωρος Σκυλακάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η υπογραφή της συμφωνίας ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του “Ελλάδα 2.0”, του Εθνικού μας Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ενός σχεδίου που φέρνει στη χώρα τεράστιους ευρωπαϊκούς πόρους (30,5 δισ. ευρώ) και σκοπεύει να κινητοποιήσει διπλάσιους επενδυτικούς πόρους (60 δισ. ευρώ) προς όφελος κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Με τις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που περιέχει το “Ελλάδα 2.0” φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα - οικονομία, κοινωνία και θεσμούς - σε μια νέα εποχή. Να πυροδοτήσει μια θεμελιώδη αλλαγή οικονομικού υποδείγματος προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο, με πιο αποτελεσματικό και ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και με ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, προσβάσιμο σε όλους».

Μόλις ολοκληρωθεί η υπογραφή και της σύμβασης των δανείων, οι δύο συμφωνίες θα κατατεθούν άμεσα προς κύρωση στη Βουλή, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η εκταμίευση της προκαταβολής, ύψους 3.964.672.598 ευρώ. Οι δύο συμφωνίες, η εγκριτική απόφαση του Συμβουλίου, οι σχετικές εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το αναλυτικό σχέδιο και οι σχετικές υποστηρικτικές εκθέσεις είναι διαθέσιμα στη σελίδα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr/to-plires-sxedio/.

