Κοινωνία

Βιασμός σε spa: Σοκάρουν τα κορίτσια που έζησαν την φρίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προφυλακιστέος ο 47χρονος, ο οποίος φέρεται να ψάρευε τα θύματά του, βάζοντας αγγελίες στις εφημερίδες με το πρόσχημα ότι αναζητά μοντέλα.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Δύο κοπέλες 17 και 18 ετών έζησαν την φρίκη μέσα σε επιχειρήση σπα στο κέντρο της Αθήνας. Καταγγέλουν τον 47χρονο ιδιοκτήτη τις κλείδωσε σε δωμάτιο και ασέλγησε πάνω τους.

«Πήγαμε σε ένα από τα δωμάτια του πρώτου ορόφου και μου είπε να βγάλω τα ρούχα μου και να ξαπλώσω μπρούμυτα για να μου δείξει πώς να κάνω μασάζ, ενώ κλείδωσε την πόρτα από μέσα. Ξεκίνησε να μου κάνει μασάζ από τα πόδια και άρχισε να ανεβαίνει μέχρι που έφτασε στην περιοχή των γεννητικών μου οργάνων, όπου με τις άκρες των δαχτύλων του άρχισε να τα ακουμπάει», καταγγέλλει μια από τις δυο κοπέλες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 47χρονος έβαζε αγγελίες αναζητώντας μοντέλα. Οι δύο κοπέλες ανταποκρίθηκαν και σε ραντεβού που έκλεισαν μαζί του εκείνος τους πρότεινε να εργαστούν στην επιχείρηση του καθώς δεν πληρούσαν, όπως τους είπε, στα κριτήρια για καριέρα μοντέλου.

Στη συνέχεια 47χρονος της ξενάγησε στους χώρους του σπα και κάποια στιγμή τις κλείδωσε σε ένα δωμάτιο και σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν στην αστυνομία ασέλγησε εις βάρος τους.

«Μου ζήτησε να τον ακολουθήσω σε ένα δωμάτιο στον πάνω όροφο {…} μου έδειξε διάφορα λάδια και σύνεργα του μασάζ. {…} Στη συνέχεια μου ζήτησε να φορέσω εσώρουχο, χωρίς σουτιέν {..} και όταν θα ήμουν έτοιμη να ανέβαινε για να μου δείξει πως κάνουν μασάζ. Άρχισε να ανεβάζει τα χέρια του όλο και πιο πάνω, ώσπου έφτασε πλέον να χαϊδεύει τους γλουτούς και τα οπίσθια μου», υποστήριξε η άλλη κοπέλα.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν οι δύο κοπέλες μετά από πολύ μεγάλη αντίσταση κατάφεραν να φύγουν από το δωμάτιο.

«Μου είπε «Προσπαθώ να σπάσω τον πάγο για να είμαστε όλοι χαλαρά μεταξύ μας. Μετά κατεβήκαμε κάτω στο χώρο ξεκούρασης επαναλαμβάνοντας συνεχώς τις φράσεις «προσπαθώ να σπάσω τον πάγο» «σε θέλω στο τιμ μου, θα είσαι πολύ καλή», «είσαι πολύ γλυκούλα και θα φέρεις πολύ κέρδος» και μετά έφυγα», είπε η κοπέλα.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε διαφορετικές ημέρες, ωστόσο οι κοπέλες συναντήθηκαν, καθώς η μία έχοντας οικονομική ανάγκη ξεκίνησε να εργάζεται στην επιχειρήση, θεωρόντας όπως ισχυρίζεται ότι ο 47χρονος δεν θα ξανακάνει τα ίδια.

Ο 47χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και παράνομη κατακράτηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλοία - Πλακιωτάκης: “Μπλόκο” σε 4500 ταξιδιώτες

Θεσσαλονίκη: πώς χάκαραν τους servers του Δήμου για να ζητήσουν λύτρα

Καλλιθέα: άνδρας καρφώθηκε σε κάγκελα