Τσίπρας: Δέσμευση για κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ

Κατηγόρησε την Κυβέρνηση πως αντί για καθηγητές, προσλαμβάνει αστυνομικούς για τα Πανεπιστήμια.

Στην κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, αλλά και την δυνατότητα να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με τους φετινούς βαθμούς όσοι μαθητές κόπηκαν, σε περίπτωση επανεκλογής του ΣΥΡΙΖΑ, δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με μαθητές υποψήφιους της Αρχιτεκτονικής που, αν και αρίστευσαν στη συνολική βαθμολογία, δεν κατάφεραν να περάσουν στην πρώτη τους επιλογή.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι δεν μπορεί να αποκαταστήσει τώρα την αδικία. «Ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης, μαζί και με τα άλλα κόμματα, μπορούμε να αναδείξουμε την αδικία», ανέφερε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε ότι σε αυτό που μπορεί να δεσμευτεί είναι για το μεσομακροπρόθεσμο διάστημα σε περίπτωση που εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Όχι δηλαδή μόνο για την κατάργηση της βάσης εισαγωγής αν το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναέρθει στην κυβέρνηση, αλλά να δεσμευτώ και ότι όλα τα παιδιά που σήμερα κόβονται, αδίκως κατά την άποψή μου, ενώ θα μπορούσαν να είχαν περάσει, θα έχουν δυνατότητα αν το επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικά δελτία με τους σημερινούς βαθμούς που έχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση να ενταχθούν στα ΑΕΙ, διότι η δική μας λογική δεν είναι να κόβουμε φοιτητές από την γνώση και τις σπουδές. Η δική μας λογική είναι να ενισχύσουμε τα ΑΕΙ της χώρας κι όλες τις σχολές με καθηγητές και υλικοτεχνική υποδομή. Να έχουν περισσότερους φοιτητές και υψηλού επιπέδου μόρφωση».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι το νέο σύστημα δημιούργησε μεγάλες αδικίες και πρέπει «να βρούμε τρόπους να πείσουμε την σημερινή Κυβέρνηση να τις διορθώσει ή σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον να λέει την αλήθεια για όσα συμβαίνουν». Ακολούθως υποστήριξε: «Διότι δεν έμειναν εκτός ΑΕΙ όσοι έγραψαν κάτω από την βάση. Θα μείνουν εκτός πάνω από 20 χιλιάδες παιδιά, άρα υπάρχουν κρυμμένες παγίδες που πολλαπλασιάζουν τον αριθμό των αποκλεισμένων… Το δεύτερο μεγάλο ψέμα της Κυβέρνησης είναι όσα αναφέρει η Υπουργός Παιδείας για το ποσοστό των φοιτητών που παίρνουν πτυχίο. Είναι ψέμα ότι ένα μικρό ποσοστό φοιτητών που εισάγονται στις σχολές καταφέρνει να πάρει πτυχίο. Με βάση τα στατιστικά το 75% των παιδιών που εισάγονται παίρνουν πτυχίο».

Μίλησε για δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το πως πρέπει να δίνονται τα εφόδια να μπει και να σπουδάσει κανείς. «Οι σπουδές είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο που πρέπει να το προσφέρουμε στους νέους εφόσον πληρούν κάποια βασικά κριτήρια ανεξαρτήτως αν ακολουθήσουν επαγγελματικά αυτό το δρόμο, γι' αυτό είχαμε σχεδιάσει ένα εθνικό απολυτήριο Λυκείου ισχυρό κι από εκεί την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο», ανέφερε.

O κ. Τσίπρας επεσήμανε ακόμη την ανάγκη να προσληφθούν καθηγητές, ωστόσο η σημερινή Κυβέρνηση - όπως ανέφερε - αντί για καθηγητές, όπως είχε υποχρέωση με βάση τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, προσλαμβάνει αστυνομικούς για τα ΑΕΙ.

