Εξαρθρώθηκε σπείρα που ανατίναζε ΑΤΜ (εικόνες)

Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις εκρήξεων ΑΤΜ σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πως δρούσε η σπείρα.



Συμμορία που ανατίναζε ΑΤΜ τραπεζών, με τη χρήση εύφλεκτων αερίων και εκρηκτικών υλών, στην Αττική και στην περιφέρεια, εξαρθρώθηκε από το τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τέσσερις Ελληνες από 22 έως 27 ετών και ένας 25χρονος αλλοδαπός. Οι τέσσερις δράστες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας, στην περιοχή του Θεολόγου Φθιώτιδας, ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στην έδρα του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθησαν. Παράλληλα, ο πέμπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Ολυμπιακό Χωριό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρας ανθρωποκτονίας, ληστειών, διακεκριμένων κλοπών και απόπειρες αυτών, εκρήξεις κατά συναυτουργία και λοιπές παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, πλαστογραφιών, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι συλληφθέντες, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2020, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά διέπρατταν διαρρήξεις μηχανημάτων ΑΤΜ με εκρηκτικά και εύφλεκτα αέρια, καθώς και κλοπές ΙΧ αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο τρόπος δράσης και η μεθοδολογία των δραστών, καταδεικνύει άτομα με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον τρόπο των εκρήξεων και ιδιαίτερη επιμέλεια στην επιλογή του τόπου και του χρόνου των πράξεών τους. Οι ώρες που "χτυπούσαν" ήταν οι πρώτες πρωϊνές, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό την πιθανότητα να γίνουν αντιληπτοί. Οι κατηγορούμενοι εντόπιζαν ΑΤΜ που εγκατεστημένα, είτε σε σούπερ μάρκετ, είτε σε εξωτερικούς χώρους, και με χρήση εύφλεκτων υλικών αλλά και με εκρηκτικές ύλες, πραγματοποιούσαν έκρηξη. Αποτέλεσμα των εκρήξεων ήταν και η πρόκληση μεγάλων φθορών στους γύρω χώρους, ενώ διακινδύνευε η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των εργαζομένων στην φύλαξη των χώρων που ήταν εγκατεστημένα τα ΑΤΜ.

Αμέσως μετά, οι δράστες αφαιρούσαν, είτε ολόκληρες τις κασετίνες, είτε τα χρήματα που αυτές περιείχαν και διέφευγαν με κλεμμένα οχήματα μεγάλης ιπποδύναμης. Όσον αφορά τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν, είτε τα εγκατέλειπαν και τα πυρπολούσαν, είτε χρησιμοποιούσαν πλαστές πινακίδες προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Σημειώνεται ότι κατά την διάπραξη των διαρρήξεων, έφεραν βαρύ οπλισμό, όπως καλάσνικοφ, τον οποίο δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν για να διαφύγουν όταν έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στις 11 Φεβρουαρίου 2021, μετά από έκρηξη ΑΤΜ στη λεωφόρο Κηφισού, στο Περιστέρι.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επεδίωκαν και διέπρατταν συστηματικά νομιμοποίηση των εσόδων που αποκόμιζαν από το σύνολο των εγκληματικών τους πράξεων. Όλοι οι κατηγορούμενοι έκαναν πολυτελή ζωή, την οποία επιδείκνυαν και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τις αστυνομικές έρευνες σε οικίες, χώρους και οχήματα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: Πιστόλι, περίστροφο, αεροβόλο πιστόλι, ξύλινο ομοίωμα πυροβόλου όπλου, πλήθος από γεμιστήρες, φυσίγγια, σουγιάδες και μαχαίρια, μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος, αστυνομική ράβδος, πυροκροτητής, σπρέϊ πιπεριού, εκρηκτική ύλη ζελατοδυναμίτιδα, συνολικού βάρους 604 γραμμαρίων, άγνωστη χημική ουσία, προφανώς εκρηκτική ύλη, σε μορφή σκόνης συνολικού μικτού βάρους 168 γραμμαρίων, πλήθος από εργαλεία που χρησιμοποιούνται για διαρρήξεις - εκρήξεις ΑΤΜ, το χρηματικό ποσό των 6.705 ευρώ και 1.160 λιρών Αγγλίας, μικροποσότητα φυτικής κάνναβης και 6 Ι.Χ αυτοκίνητα.

Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις εκρήξεων ΑΤΜ, εκ των οποίων 22 στην Αττική, 2 στη Φθιώτιδα και από 1 σε Βοιωτία, Αργολίδα, Αχαΐα, καθώς και 9 περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων. Σύμφωνα με την αστυνομία, το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από την παράνομη δράση της, ανέρχεται στο ποσό των 915.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, που έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση και άλλων περιστατικών.









