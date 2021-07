Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πού θα γίνονται δωρεάν τεστ το Σάββατο

Αναλυτικά τα σημεία στα οποία θα βρίσκονται οι Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ.

Το Σάββατο, 24 Ιουλίου, Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, θα πραγματοποιούν δωρεάν τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, στα κάτωθι σημεία:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00 Δ. Περιστερίου, Πλ. Δημαρχείου, 08:00 -13:00 Δ. Γαλατσίου, Γαλατσίου & Βεΐκου - πλ. Ηρώων, 08:00 -13:00 Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 09:00-17:00 Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, 7:30-20:30 Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεννηματάς, 10:30-17:30 Δημαρχείο Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10, 10:30 - 12:30 Κέντρο Νεότητας Μητρόπολης Αργολίδας, Βασ. Κων/νου 29, Ναύπλιο, 09:00-17:00 Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00 Κοινότητα Δημητσάνας, Αρκαδία, 10:00 Δημαρχείο Άρτας, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 07:00-15:00 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30 Παραλία Άκολης, πεζόδρομος, Πάτρα, 09:00-14:30 Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00-15:00 Παλαιό Δημαρχείο Λιβαδειάς, 09:00-14:00 Δ. Δράμας, Κέντρο Ενημέρωσης, 08:00-14:00 Δ. Αλεξανδρούπολης, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00 Παλαιά Γέφυρα, Χαλκίδα, κάτω από τη στάση των ταξί, 09:00-15:00 ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, Ημαθία, 09:00-17:00 Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Εθνικής Αντίστασης, Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00 Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00 Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, Μυρμιδόνων 2, 09:00-15:00 Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00 Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-17:00 ΚΑΠΗ Λευκάδας, Σκιαδαρέση 3, 08:00-16:00 Δ. Βόλος, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου, Τριανταφυλλίδη 74, Βόλος, 09:00-17:00 Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 09:00-17:00 Παροικιά Πάρου, ΚΑΠΗ, 09:00-15:00 Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντιστάσεως, Πέλλα, 08:00-16:00 Χώρος Εμποροπανήγυρης, Ανδρομάχη Πιερίας, 08:00-13:00 1 o ΚΑΠΗ Κομοτηνής, Φιλίππου 2-4, 09:00-14:00 Πλατεία ΟΣΕ, Τρίκαλα, 08:00-10:30 Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 08:00-12:30 Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, Οδός Φιλίας, Λαμία, 09:30-16:30 Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-14:00 Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, 09:00-17:00

Όπως τονίζει ο ΕΟΔΥ, «για την έκδοση πιστοποιητικού αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 παρακαλούνται οι πολίτες να επισκεφθούν το gov.gr και να μεταβούν στην υπηρεσία "Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορονοϊού COVID-19" ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet».

