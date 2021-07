Κόσμος

Βαρώσια: Η Τουρκία απορρίπτει την καταδικαστική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ για την δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα Βαρώσια.



Η Τουρκία απέρριψε τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία καταδικάζονται ρητά οι «μονομερείς ενέργειες» του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων.

Τα μέλη του Συμβουλίου «καταδικάζουν την ανακοίνωση που έκαναν στην Κύπρο ο Τούρκος και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στις 20 Ιουλίου 2021 σχετικά με το άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τις μονομερείς αυτές ενέργειες οι οποίες είναι αντίθετες με προηγούμενα ψηφίσματα και δηλώσεις του» και «ζητά την άμεση αντιστροφή αυτής της πορείας δράσης και την αντιστροφή όλων των μέτρων που ελήφθησαν για τα Βαρώσια από τον Οκτώβριο του 2020», υπογραμμίζει η δήλωση του ΣΑ.

«Απορρίπτουμε τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», «καθώς και τις ανακοινώσεις διαφόρων χωρών που βασίζονται σε αδικαιολόγητα αιτήματα και ασύμβατα με τις πραγματικότητες στο νησί», υπογραμμίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρόκληση από τουρκικές φρεγάτες στο Αιγαίο (βίντεο)

Φολέγανδρος - Κούγιας: Ο δράστης σχεδίασε με ηρεμία το έγκλημα

Πυροσβεστική: Πάνω από 40 δασικές πυρκαγιές σε 24 ώρες