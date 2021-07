Κοινωνία

Φωτιά στο Μάτι: Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν δικαίωση (βίντεο)

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, που έχασε τη μητέρα του, μιλά στον ΑΝΤ1 για τις εφιαλτικές στιγμές και ζητεί την τιμωρία των ενόχων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος στην φονική πυρκαγιά έχασε την μητέρα του. Οι αρμόδιες Αρχές, εκείνες τις κρίσιμες ώρες, αντί να δώσουν εντολή για εκκένωση, όπως λέει σήμερα, τον διαβεβαίωναν ότι η μητέρα του θα είναι ασφαλής στο σπίτι της, καθώς αποκλείεται η φωτιά να φτάσει έως το Μάτι.

Εκείνος της είπε να κάτσει στο σπίτι, στο οποίο τελικά η ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο. Σήμερα ο γιος παλεύει με την οργή και τις ενοχές του. «Είναι ένα βαρύ φορτίο αυτό που έχω. …Μια υπάρχει, να τιμωρηθούν οι ένοχοι … Όταν την ώρα της κρίσης δεν κάνουν την δουλειά τους, μόνο τιμωρία υπάρχει. Έχουν περάσει 3χρονια και μια “συγγνώμη” δεν έχουμε ακούσει, ότι “κάναμε λάθος”…», λέει στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ανακριτή, καταδεικνύονται ποινικές ευθύνες οι οποίες, κατά την κρίση του, προκύπτουν για πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν στο εγκληματικό αποτέλεσμα. Όμως, ο αρμόδιος εισαγγελέας τρεις φορές έχει απορρίψει το αίτημα του ανακριτή για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα, με αποτέλεσμα οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί να παραμένουν σε βαθμό πλημμελήματος.

«Όσο η τιμωρία αργεί και δεν ησυχάζουν αυτές οι 102 ψυχές, εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να επαναπαυτούμε», τονίζει ο κ. Γιαννόπουλος.

