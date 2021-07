Αθλητικά

ΠΑΟΚ: O Γιάνκοβιτς στον “Δικέφαλο του Βορρά”

Ο 31χρονος φόργουορντ αναμένεται άμεσα να βάλει την υπογραφή στο συμβόλαιο που θα τον «δέσει» με τον «Δικέφαλο».

Τη συμφωνία συνεργασίας, για τη νέα αγωνιστική σεζόν, με τον Βλάντο Γιάνκοβιτς ανακοίνωσε επίσημα σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ο 31χρονος φόργουορντ αναμένεται άμεσα να βάλει την υπογραφή στο συμβόλαιο που θα τον «δέσει» με τον «Δικέφαλο».

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται από τους «ασπρόμαυρους»:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συμφωνία με τον Vlado Jankovic, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο ενός έτους με την ομάδα μας. Καλωσορίζουμε τον Vlado Jankovic στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ο Βλάντιμιρ (Βλαδίμηρος) Γιάνκοβιτς γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 1990 στο Βελιγράδι, έχει ύψος 2μ.02 και αγωνίζεται ως φόργουορντ. Ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία δύο ετών, όταν ο πατέρας του, ο αείμνηστος Μπόμπαν Γιάνκοβιτς ήρθε στη χώρας μας για να αγωνιστεί στον Πανιώνιο. Από την ομάδα της Νέας Σμύρνης ξεκίνησε το μπάσκετ και ο νεαρός Βλάντο και σε ηλικία 17 ετών έκανε το ντεμπούτο του στη Basket League, ενώ τη σεζόν 2008-09 επέστρεψε στη Σερβία και αγωνίστηκε στη Mega Vizura.

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς γύρισε την επόμενη σεζόν στην Ελλάδα και υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον Πανιώνιο (2009-13). Τη σεζόν 2012-13 αναδείχθηκε πιο βελτιωμένος παίκτης του πρωταθλήματος. Την ίδια χρονιά συμπεριλήφθηκε και στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος. Ακολούθησαν τρεις σεζόν με τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας το 2014, αλλά και τρία Κύπελλα (2014-16).

Τον Αύγουστο του 2016 υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με την Βαλένθια, αλλά λίγους μήνες αργότερα, δόθηκε ως δανεικός στον Άρη με τον οποίο ολοκλήρωσε τη σεζόν 2016-17.

Επέστρεψε στην Ισπανία και αγωνίστηκε στην Ανδόρα (2017-2018), ενώ την επόμενη χρονιά συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον κόουτς Λυκογιάννη στο Χολαργό. Η συνεργασία τους ήταν αρμονική και αυτό αποτυπώθηκε και με αριθμούς: 13,8 πόντους, 5.,4 ριμπάουντ και 2,7 ασσίστ, είχε κατά μέσο όρο εκείνη τη σεζόν ο Vlado Jankovic.

Τα τελευταία δύο χρόνια (2019-21) αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2020.

Ήταν διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας, με καθοριστική συμμετοχή σε σπουδαίες επιτυχίες. Πιο συγκεκριμένα έχει κερδίσει δύο χρυσά μετάλλια με τις Εθνικές ομάδες U-20 (2009) και U-18 (2008) και δύο χάλκινα με τις Εθνικές ομάδες U-20 (2010) και U-19 (2009). Είναι διεθνής και με την Εθνική ομάδα των ανδρών (10 συμμετοχές)».

