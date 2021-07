Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε τραγούδι (βίντεο)

“Κανένας δεν σε φτάνει” είναι ο τίτλος του τραγουδιού, που εμπνεύστηκε ο Πάνος Μπούσαλης από τα κατορθώματα του “Greek Freak”.

Ο τραγουδοποιός Πάνος Μπούσαλης, εμπνευσμένος από την μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Αντετοκούνμπο να στεφθεί πρωταθλητής NBA και ΜVP των τελικών, αλλά και έχοντας στο νου του όλη τη μεγάλη πορεία από τα Σεπόλια ως το πρώτο δαχτυλίδι πρωταθλητή, έγραψε ένα τραγούδι-ύμνο στον Giannis.

Στο τραγούδι αυτό γίνεται αναφορά και στους μετανάστες που προσπαθούν να κερδίσουν μια καλύτερη ζωή και έχουν ανάγκη την στήριξη και όχι τον ρατσισμό.

Ο Γιάννης, παιδί μεταναστών, σε ένα αντίξοο περιβάλλον, με την δική του δύναμη, κατέκτησε την κορυφή, αλλά δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Ίσως γι αυτό και καταφέρνει τόσα πολλά. Γιατί είναι ο Γιάννης από τα Σεπόλια, ο Γιάννης του Φιλαθλητικού. Ο Γιάννης όλου του κόσμου!

