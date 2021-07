Κοινωνία

Θήβα: μαφιόζικη εκτέλεση άνδρα έξω από το σπίτι του (βίντεο)

Ένας 45χρονος, πατέρας δύο παιδιών, έπεσε νεκρός από "βροχή" πυροβολισμών.

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Θήβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος πλησίασε έναν 45χρονο άνδρα και άρχισε να τον πυροβολεί έξω από το σπίτι του.

Ο δράστης έριξε τουλάχιστον επτά σφαίρες, γαζώνοντας τον άτυχο άνδρα, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος έπεσε νεκρός στη μέση του δρόμου.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του εκτελεστή, ενώ από το περιβάλλον του θύματος αναζητούνται πληροφορίες για να γίνουν γνωστά τα κίνητρα της εκτέλεσης.

Πηγή: permissos.gr

