Κόσμος

Γερμανία - Πλημμύρες: συναγερμός για νέες βροχοπτώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνονται οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες, ενώ 150 άνθρωποι αγνοούνται. Φόβοι για νέες καταστροφές μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τους 180 έφτασαν οι νεκροί από τις πλημμύρες που έπληξαν τη δυτική Γερμανία στις 14 και 15 Ιουλίου, ενώ περίπου 150 άλλοι άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσαν χθες Παρασκευή στη δημοσιότητα οι γερμανικές αρχές.

Στο μεταξύ η μετεωρολογική υπηρεσία της Γερμανίας εξέδωσε προειδοποίηση για νέες βροχοπτώσεις στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και πάλι στο δυτικό τμήμα της χώρας. Στο κρατίδιο Ρηνανία- Παλατινάτο, που έχει πληγεί περισσότερο από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, έχουν ανακοινωθεί 132 νεκροί και 766 τραυματίες, σύμφωνα με την αστυνομία του Κόμπλεντς. Στο ίδιο κρατίδιο εξακολουθούν να αγνοούνται 149 άνθρωποι, ανέφερε η ίδια πηγή.

«Ωστόσο δεν πιστεύουμε ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί τόσο», διευκρίνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου Ρόγκερ Λεβέντς, εκτιμώντας ότι στον κατάλογο με τους αγνοούμενους περιλαμβάνονται και κάτοικοι της περιοχής που λείπουν σε διακοπές. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες με τη βοήθεια ελικοπτέρων και περίπου 30 ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, κυρίως στις περιοχές όπου έχουν συσσωρευθεί ξύλα τα οποία παρασύρθηκαν από τα νερά. «Δεν μπορώ να γνωρίζω αν θα είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε όλους τους νεκρούς. Δεν θα σταματήσουμε», διαβεβαίωσε ο Λεβέντς.

Στο γειτονικό κρατίδιο Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες. Η αστυνομία της Κολονίας ανακοίνωσε ότι αναζητεί δύο αγνοούμενους. Επίσης ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στη Βαυαρία, στη νότια Γερμανία, όπου σημειώθηκαν πλημμύρες. Στο Βέλγιο 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των νεκρών σε 216. Το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Αυστρία επλήγησαν επίσης από ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες, αν και δεν υπήρξαν νεκροί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες - Σάκκαρη: μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα

Θήβα: μαφιόζικη εκτέλεση άνδρα έξω από το σπίτι του (βίντεο)

Φολέγανδρος - ανακριτής για 30χρονο: σκότωσε τη Γαρυφαλλιά για ασήμαντη αφορμή