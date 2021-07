Οικονομία

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: κατατέθηκε στη Βουλή

Το σχέδιο νόμου αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να εισαχθεί προς συζήτηση και επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο νόμου αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να εισαχθεί προς συζήτηση και επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Το σχέδιο νόμου πάντως, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Βουλής θα εισαχθεί και θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια μετά τις θερινές διακοπές της Βουλής των Ελλήνων.

Το σχέδιο νόμου «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» αποτελείται από τρία Μέρη:

Το Α΄ Μέρος περιέχει εισαγωγικές διατάξεις, το Β΄ Μέρος διατάξεις για την Ίδρυση του Ταμείου, το Σύστημα Διακυβέρνησης του Ταμείου και τις ρυθμίσεις για την Στελέχωση του Ταμείου, ενώ το Γ΄ Μέρος περιλαμβάνει τις διατάξεις για την λειτουργία του Ταμείου. Το Δ΄ Μέρος του σχεδίου νόμου περιέχει τη ακροτελεύτια διάταξη με την έναρξη ισχύος του νόμου μετά τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ.

