Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Υψηλοί συμβολισμοί στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο

Ιδιαίτερα συμβολικές παρουσίες, όπως η Μάγδα Φύσσα, η Σταυρούλα Αξαρλιάν, ο Γιώργος Μομφεράτος και η Σοφία Μπεκατώρου.

Με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων, προσωπικότητες από όλο το φάσμα της Κοινωνίας των Πολιτών, υγειονομικούς, αντιστασιακούς, αλλά και ιδιαίτερα συμβολικές παρουσίες, όπως η Μάγδα Φύσσα, η Σταυρούλα Αξαρλιάν, ο Γιώργος Μομφεράτος και η Σοφία Μπεκατώρου θα διεξαχθεί, στις 8:00 το βράδυ, η δεξίωση για την 47η Επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου.

Τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού επιβάλλουν και φέτος τον περιορισμό των προσκεκλημένων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου PCR.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα υποδεχθεί στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου τους πολιτικούς αρχηγούς, υπουργούς, βουλευτές, αντιστασιακούς, εκπροσώπους των Γραμμάτων και του Πολιτισμού, καθώς και προσκεκλημένους από τον χώρο της υγείας. Έχουν προσκληθεί διευθυντές ΜΕΘ Covid, λοιμωξιολόγοι από την Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, γιατροί από τα ακριτικά μας νησιά, γιατροί, νοσηλευτές και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από τα εμβολιαστικά κέντρα και εθελοντές αιμοδότες.

Η κυρία Σακελλαροπούλου επέλεξε προσωπικότητες από όλο το φάσμα της Κοινωνίας των Πολιτών. Επιστήμονες που αναπτύσσουν πρωτοπόρες τεχνολογίες στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Υγείας, της Γενετικής. Επαγγελματίες από τον παραγωγικό τομέα της οικονομίας που διακρίνονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως οινοποιούς, βιοτέχνες και αγρότες. Καθηγητές σχολείων από την ενδοχώρα και τα ακριτικά μας νησιά, οι οποίοι δοκιμάστηκαν με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και μαθητές που διέπρεψαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Αθλητές αλλά και πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι έχουν καταφέρει να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία.

Σε μια χρονιά που τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, οι αποκαλύψεις για κατάχρηση εξουσίας, σεξουαλική εκμετάλλευση, σωματική ή λεκτική βία, συγκλόνισαν την κοινή γνώμη, προσκλήθηκαν εκπρόσωποι Γυναικείων Οργανώσεων, δομών Κοινωνικής Πρόνοιας Θυμάτων Βίας και Προστασίας Ανηλίκων, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Διαμόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής Για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από τα ξύλινα και χάλκινα πνευστά της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ.

