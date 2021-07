Κοινωνία

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας: παράταση στην προθεσμία υποβολής

Παρέχεται επιπλέον χρόνος στις επιχειρήσεις για να υποβάλουν το πιστοποιητικό, ενώ διευκολύνεται η διαδικασία αναζήτησης και έκδοσής του, μειώνοντας τα διοικητικά βάρη.

Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις που έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Αυτό προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας προβλέπεται να αναζητείται αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των Πρωτοδικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή των Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας.

Στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, το πιστοποιητικό, εκδίδεται από το Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης και υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας "myBusinessSupport" της ΑΑΔΕ, ενώ επισημαίνεται ότι η σχετική αίτηση για την έκδοσή του δύναται να υποβάλλεται και μέσω του gov.gr.

Με τις παραπάνω τροποποιήσεις, όπως σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών, παρέχεται επιπλέον χρόνος στις επιχειρήσεις για να υποβάλουν το ως άνω απαραίτητο πιστοποιητικό, ενώ διευκολύνεται η διαδικασία αναζήτησης και έκδοσής του, μειώνοντας τα διοικητικά βάρη.

