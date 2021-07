Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Αλγερινός αρνήθηκε να διαγωνιστεί με Ισραηλινό

Προτίμησε να χάσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, παρά να αντιμετωπίσει έναν Ισραηλινό αθλητή.

Η διεθνής ομοσπονδία Τζούντο ανακοίνωσε την τιμωρία, προσωρινή αποβολή, του Αλγερινού, Φετί Νουρίν, ο οποίος προτίμησε να χάσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, παρά να αντιμετωπίσει έναν Ισραηλινό αθλητή.

Ο 30χρονος Νουρίν, επρόκειτο να αντιμετωπίσει τον Σουδανό, Μοχάμεντ Αμπνταλρασούλ την Δευτέρα (26/7) και στη συνέχεια, θα ακολουθούσε ο αγώνας με τον Ισραηλινό, Τοχάρ Μουτμπούλ.

Αρνήθηκε να παίξει και η διεθνής ομοσπονδία τον απέβαλε, μαζί και τον προπονητή του, Αμάρ Μπενίκχλεφ, τονίζοντας πως «η απόφαση του Νουρίν είναι κόντρα στις αρχές της διεθνούς ομοσπονδίας και το Ολυμπιακό ιδεώδες».

Η ομοσπονδία τζούντο της Αλγερίας απέσυρε τις διαπιστεύσεις των δύο ανδρών και θα επιστρέψουν άμεσα στη χώρα τους.

