Blue Panda: Στη Ζάκυνθο το ιστιοπλοϊκό του WWF

Το WWF Ελλάς προστατεύει εδώ και σχεδόν 30 χρόνια τα Σεκάνια Ζακύνθου και διαφυλάσσει τον οικότοπο.

Το ιστιοπλοϊκό του WWF θα διασχίσει τη Μεσόγειο μέχρι και τον Νοέμβριο, ταξιδεύοντας σε έξι σημαντικές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Μεσογείου.

Η στάση του Blue Panda στην Ελλάδα πραγματοποιείται στη Ζάκυνθο, καθώς εκεί βρίσκεται το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ), ο κόλπος του Λαγανά, και η παραλία των Σεκανίων, το σημαντικότερο «μαιευτήριο» της Μεσογείου για τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta που συγκεντρώνει κάθε χρόνο 500 – 1.000 φωλιές.

Το WWF Ελλάς προστατεύει εδώ και σχεδόν 30 χρόνια τα Σεκάνια και είτε αυτόνομα, είτε μέσα από συνεργασία με το ΕΘΠΖ και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, διαφυλάσσει τον οικότοπο όπου επιλέγει να επιστρέφει κάθε χρόνο το σημαντικό αυτό είδος. Κατά την παραμονή του Blue Panda στη Ζάκυνθο πραγματοποιείται πλήθος δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ανάδειξη της αξίας των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών σε σχέση με τη βιοποικιλότητα και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Οι πολίτες μπορούν να βρεθούν στο Παλιό Λιμάνι της Ζακύνθου στις 24 και 25 Ιουλίου το απόγευμα (19:00 – 21:30) και, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, να συνομιλήσουν με την ομάδα του WWF. Θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η θαλάσσια ζωή, αλλά και για τη ζωτικής σημασίας ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία του 30% της Μεσογείου μέχρι το 2030.

