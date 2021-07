Τοπικά Νέα

Νάουσα: περιπέτεια για εκδρομείς που χάθηκαν σε δάσος

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας ομάδας εκδρομέων στην περιοχή 3-5 Πηγάδια της Νάουσας.

Η ομάδα, που αποτελούνταν από 19 άτομα και πιο συγκεκριμένα από 15 παιδιά και τέσσερις ενήλικες, φαίνεται πως έχασε τον προσανατολισμό της στη δασική περιοχή και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα για την επιχείρηση διάσωσης, που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Όλοι οι εκδρομείς είναι καλά στην υγεία τους και οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός και η μεταφορά σε ασφαλές σημείο ομάδας εκδρομέων από δασική περιοχή στα 3-5 Πηγάδια Νάουσας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2021