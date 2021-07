Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Πετρούνιας: πανηγυρικά στον τελικό των κρίκων

Στην 1η θέση μετά την διεξαγωγή του 2ου από τους τρεις προκριματικούς ομίλους της ενόργανης ανδρών.

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκίνησε ο Λευτέρης Πετρούνιας την επιχείρηση υπεράσπισης του Ολυμπιακού τίτλου του στο Τόκιο, αφού η εντυπωσιακή εμφάνισή του στον προκριματικό των κρίκων τον στέλνει πανηγυρικά στον τελικό του αγωνίσματος.

Ο 30χρονος πρωταθλητής συγκέντρωσε 15,333 βαθμούς (βαθμός δυσκολίας: 6,300, βαθμός εκτέλεσης: 9,033), επίδοση που τον φέρνει στην 1η θέση μετά την διεξαγωγή του 2ου από τους τρεις προκριματικούς ομίλους της ενόργανης ανδρών και θεωρείται βέβαιο ότι θα του χαρίσει το εισιτήριο για τον τελικό των κρίκων, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 2 Αυγούστου.

Ο «άρχοντας των κρίκων» υποσκέλισε, μεταξύ άλλων, τον Κινέζο Γιανγκ Λιου (2ος μέχρι στιγμής με 15,300 β.), ο οποίος είναι ο ισχυρότερος αντίπαλός του και τελευταίος αθλητής που τον είχε υποχρεώσει σε ήττα το 2019, τον Βραζιλιάνο «χρυσό» Ολυμπιονίκη του 2012 και «ασημένιο» του 2016 Αρτούρ Ζανέτι (3ος προς το παρόν με 14,900 β.), τον Ρώσο Ντενίς Αμπλιάζιν (4ος με 14,800 β.) και τον επίσης υπολογίσιμο Κινέζο Χάο Γιόου (5ος με 14,800 β.).

Η οκτάδα των φιναλίστ, καθώς και η οριστική σειρά πρόκρισης του Πετρούνια, θα προκύψει μετά τη διεξαγωγή του 3ου και τελευταίου ομίλου (13:30 - 16:00 ώρα Ελλάδας). Σ’ αυτόν θα συμμετάσχουν οι τρεις νικητές των μεταλλίων στο προπέρσινο παγκόσμιο πρωτάθλημα: Ο Τούρκος Ιμπραΐμ Τσολάκ, ο Ιταλός Μάρκο Λονταντίο και ο Γάλλος Σαμίρ Αΐτ Σαΐντ.

Στον προκριματικό των ανδρών συμμετείχε και ο Κύπριος Μάριος Γεωργίου, ο οποίος δεν βρέθηκε στην καλύτερη ημέρα του, αλλά και πάλι διατηρεί πιθανότητες πρόκρισης στην 24άδα των φιναλίστ στο σύνθετο ατομικό, αφού οι 78,997 β. που συγκέντρωσε τον φέρνουν προς το παρόν στη 13η θέση του αγωνίσματος, ενώ παράλληλα βρίσκεται στην 8η θέση στο μονόζυγο με 14,333 β.

Στα αξιοσημείωτα του προκριματικού ήταν και το άδοξο φινάλε της λαμπρής Ολυμπιακής καριέρας του Ιάπωνα Κόχεϊ Ουτσιμούρα, «χρυσού» Ολυμπιονίκη στο σύνθετο ατομικό το 2012 και 2016, ο οποίος αγωνίστηκε στο Τόκιο αποκλειστικά στο μονόζυγο, αλλά είχε πτώση (18ος έως τώρα με 13,866 β.) και δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει άλλο ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.

