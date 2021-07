Ερντογάν: Αναγκαστική προσγείωση για το ελικόπτερο που μετέφερε τον Τούρκο Πρόεδρο

Κόσμος

Συναγερμός στην Τουρκία. Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Τούρκο πρόεδρο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο λιμάνι της Ριζούντας.

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από τον Άρτβιν, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο λιμάνι της Ριζούντας λόγω των ισχυρών βροχών.

Ο Ερντογάν και η συνοδεία συνέχισαν έπειτα οδικώς προς την Τραπεζούντα.

Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε στο τηλέφωνο τον επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος και βουλευτή Ριζούντας, Μουχάμεντ Αβτζί, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες που τον περίμεναν στην περιοχή Μπουγιούκιοι ότι ακυρώνεται η συγκέντρωση.

«Ο άσχημος καιρός δεν μας επέτρεψε να προσγειωθούμε στο Μαντενλί και στο Μπουγιούκιοι. Στην πραγματικότητα, δεν μας επέτρεψε να πάμε στην Τραπεζούντα. Τώρα έχουμε προσγειωθεί στο κέντρο της Ριζούντας. Από εδώ θα πάμε στην Τραπεζούντα οδικώς κι από εκεί θα συνεχίσουμε. Στέλνω τους χαιρετισμούς και την αγάπη μου», είπε.

